Віцепрезидент США відвідає Вірменію та Азербайджан

Віцепрезидент США Джей Ді Венс на початку наступного тижня відвідає Вірменію та Азербайджан. Метою візиту є зміцнення укладеної за посередництва Вашингтона мирної угоди та активізація зусиль для побудови стратегічного транзитного коридору, який адміністрація Дональда Трампа вважає важливою для торгівлі, енергетики та посилення впливу на Південному Кавказі.

Венс прибуде до Вірменії з візитом 9 лютого. У центрі уваги перебуватиме «Шлях Трампа до міжнародного миру та процвітання» (TRIPP), 43-кілометровий автомобільно-залізничний коридор через Вірменію, який з’єднає Азербайджан з його анклавом Нахчивань, відкривши при цьому нову торговельну артерію в обхід Росії та Ірану.

Транзитний маршрут є частиною мирної угоди, укладеної у Вашингтоні в серпні 2025 року між прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим, яка має на меті покласти край десятиліттям війни між двома країнами.

Президент США Дональд Трамп наприкінці січня заявив, що візит Венса «зміцнить наше стратегічне партнерство з Азербайджаном, прекрасну угоду про мирне співробітництво з Вірменією, угоди для наших великих виробників напівпровідників та продаж Азербайджану оборонного обладнання, такого як бронежилети та човни тощо».

Угода TRIPP, яка потенційно відкриває нові торговельні зв'язки між Центральною Азією та Європою в обхід Росії та Ірану, також може відкрити нові шляхи для надходження критично важливих мінералів та рідкісноземельних металів Центральної Азії на західні ринки, що було центральною темою саміту Трампа та лідерів Центральної Азії в листопаді 2025 року.