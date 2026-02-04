Бішкек приймає форум B5+1 на тлі прагнення Центральної Азії зміцнити економічні зв’язки зі США

Бішкек цього тижня приймає форум B5+1, на якому збираються посадовці й бізнес-лідери з Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану і Сполучених Штатів Америки для вивчення інвестиційних можливостей і поглиблення економічних зв’язків.

Серед учасників форуму – спеціальний посланець США з питань Південної і Центральної Азії, посол Серджіо Гор, який заявив журналістам у Бішкеку, що Вашингтон прагне поглибити економічну й торговельну співпрацю з Центральною Азією.

«Сполучені Штати хочуть працювати з цим регіоном. Сполучені Штати надають цьому регіону пріоритет, і це те, на чому ми прагнемо розвиватися протягом наступних трьох років правління цієї адміністрації», – сказав Гор. «Занадто довго Сполучені Штати не звертали уваги на цей регіон. Під керівництвом президента Трампа ми прагнемо змінити це», – додав він.

Перед відкриттям заходів форуму 4 лютого Гор також зустрівся з президентом Киргизстану Садиром Жапаровим, підтвердивши меседж про те, що співпраця між США і Центральною Азією є стратегічним пріоритетом, навіть попри те, що деякі візові правила, запроваджені адміністрацією Трампа, залишаються чинними.

Американські компанії беруть активну участь у форумі. All American Rail Group, американська компанія з питань залізничної інфраструктури, вивчає проєкти в Киргизстані, підкреслюючи інтерес США до розвитку регіонального транспорту поряд із поточними залізничними проєктами під керівництвом Китаю.

Серед інших учасників – GE Healthcare, Pfizer, Abbott, Nasdaq і StoneX. Для місцевих підприємців і чиновників форум – це можливість продемонструвати вітчизняні проєкти і побудувати партнерські відносини, які можуть перетворити інвестиційні переговори на контракти.

Центральна Азія прагне збалансувати свої торговельні та безпекові відносини, в яких домінують Китай та Росія, шляхом поглиблення зв’язків зі Сполученими Штатами.

У листопаді минулого року президент США Дональд Трамп представив торговельні й дипломатичні угоди, приймаючи у Вашингтоні п’ятьох лідерів країн Центральної Азії. У центрі уваги, зокрема, були домовленості про видобуток рідкісноземельних металів. Трамп на зустрічі також заявив, що прагне зробити відносини США з Центральною Азією «міцнішими, ніж будь-коли», а президенти Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменистану й Узбекистану привітали нову еру зв’язків.