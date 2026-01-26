Розвідка: Росія втрачає вплив на Південному Кавказі через «маршрут Трампа»

Через ініціативу президента Сполучених Штатів щодо будівництва комунікацій на Південному Кавказі Росія втрачає позиції в регіоні, йдеться в спостереженнях Служби зовнішньої розвідки від 26 січня.

«Маршрут Трампа в ім’я міжнародного миру та процвітання» (TRIPP) остаточно позбавляє Росію позиції головного гравця на Південному Кавказі. Спільна вірменоамериканська управляюча компанія буде як мінімум 49 років забезпечувати функціонування проєкту та комунікації між нещодавніми ворогами у війні Вірменією та Азербайджаном», – йдеться в повідомленні.

СЗР вказує на те, що донедавна Москва позиціонувала себе як головного комунікатора в регіоні. Натомість TRIPP передбачає прокладання нафто- й газогонів, оптоволоконних мереж, будівництво залізничної та автомобільної інфраструктури вздовж прикордонної з Іраном залізничної гілки:

«Коридор, за логікою бенефіціарів, сформує «важливу ланку» Транскаспійського маршруту, що пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію і далі до Туреччини та країн Європи».

Розвідка звертає увагу на слова міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна, за якими участь Росії в цьому проєкті не обговорювалася. Крім того, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав «Російську залізницю» (РЖД), яка зараз є концесіонером вірменської залізниці, ухвалити рішення щодо відновлення зруйнованих шляхів до кордонів Азербайджану та Туреччини.





«Інакше це буде зроблено за рахунок Вірменії і додасть питань щодо доцільності присутності РФ у регіоні», – додає служба.

У серпні в Туреччині заклали фундамент залізничної лінії Карс – Игдир – Аралик – Ділуджу, яка з’єднає Туреччину з Нахічеванською автономною республікою Азербайджану.

Новий маршрут має стати частиною «Зангезурського коридору» – так у Баку та Анкарі називають транспортний проєкт, покликаний зв’язати основну частину Азербайджану з Нахічеванню через територію Вірменії. Проєкт був активізований на початку серпня у Вашингтоні під назвою «Маршрут Трампа для міжнародного миру та процвітання» (TRIPP).



