До МЗС Вірменії викликали посла Росії через слова Соловйова про «СВО» в цій країні 

Посла Росії у Вірменії викликали до Міністерства закордонних справ у Єревані й вручили йому ноту протесту – про це речниця відомстваАні Бадалян повідомила місцевій службі Радіо Свобода (Радіо Азатутюн).

Нота містить глибоке обурення заявами, озвученими на російському державному телебаченні.

За словами Бадалян, МЗС наголосило, що ці заяви є «ворожим проявом і неприйнятним посяганням на суверенітет Республіки Вірменія», а також «грубо порушують фундаментальні принципи дружніх відносин між Вірменією та Росією».

Причиною ноти стали висловлювання відомого російського телеведучого Володимира Соловйова. Під час своєї авторської програми «Вечір із Володимиром Соловйовим» він заявив про необхідність розпочати «спеціальну військову операцію» у Вірменії за прикладом України. Так Москва називає повномасштабну війну проти України.

«Якщо для нашої національної безпеки нам потрібно було розпочати спеціальну військову операцію на території України, чому ми не можемо розпочати спеціальну військову операцію в інших точках нашої зони впливу з тих самих причин?» – заявив він.

Як зазначає Азатутюн, Вірменія вже майже два роки відмовляється транслювати авторські програми Володимира Соловйова в своєму ефірі.



