Конгресвумен США заявила про «переслідування християн в Україні». Стефанішина відповіла

Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Анна Пауліна Луна у соцмережі Х заявила про «переслідування християн в Україні».

За її словами, чиновниця має намір зв’язатися з Ватиканом у відповідь на інформацію «від членів української православної церкви, а також членів їхнього уряду» щодо «переслідування українських православних християн».

«Американські податкові гроші не повинні надходити уряду, який несе відповідальність за переслідування та перешкоджання християнам, які намагаються поклонятися Богу. Ватикан несе відповідальність за інформування міжнародної спільноти про те, що відбувається у світі, зокрема щодо переслідувань християн», – написала Луна.

Когресменка також наголосила, що звернеться до Держдепу США після отримання листа від нардепів Олександра Дубінського, Артема Дмитрука і Олександра Куницького, у якому ті заявили, що в Україні «кількість політичних в’язнів вже перевищила 42 тисяч», а «400 тисяч українських чоловіків, які відмовилися йти на фронт і воювати, піддаються кримінальному переслідуванню».

На заяви Луни відреагувала посол України у США Ольга Стефанішина, наголосивши, що в Україні зареєстровано понад 30 тисяч релігійних організацій, багато з яких не можуть діяти в Росії, «тільки та церква, що має зв’язки з Москвою, говорить про переслідування».

«З 2022 по 2025 рік 1378 релігійних громад вирішили змінити свою канонічну та організаційну підпорядкованість. Це їхнє право. Деякі громади розділені; ці напруження використовуються російською пропагандою. Україна є демократичною державою; усі суперечки будуть вирішуватися в судовому порядку», – заявила Стефанішина.

Вона наголосила, що діяльність російської церкви становить пряму загрозу національній безпеці України, адже вона публічно підтримує війну.

«Щодо листа від особи, яка перебуває під судом (нардепа Олександра Дубінського – ред.): ці твердження не витримують навіть елементарної перевірки фактів. В усій українській пенітенціарній системі налічується близько 34 600 ув'язнених. Політичних в'язнів немає. Як держава, що перебуває у стані війни, Україна працює над тим, щоб перешкоджати діяльності осіб, які діють в інтересах ворога. Але кожен має можливість захищати себе в суді», – написала Стефанішина.

Раніше стало відомо, що релігійна громада храму Різдва Пресвятої Богородиці в селі Кузьмин на Хмельниччині 21 грудня 2025 року ухвалила одноголосне рішення про зміну канонічного підпорядкування та приєднання до Православної церкви України. У відповідь на це, Хмельницька єпархія УПЦ (МП) повідомила про нібито «грубе втручання» у внутрішні справи релігійної громади Свято-Різдво-Богородичної церкви села Кузьмин.

«Парафіяни будуть використовувати усі законні можливості на національному рівні та паралельно повідомляти про незаконні дії організаторів та підписантів (включно з їхніми прізвищами та посадами) міжнародні правозахисні організації в Європі та США з метою захисту своїх прав на свободу віросповідання та недопущення рейдерського захоплення релігійної організації як юридичної особи та захоплення Свято-Різдво-Богородичного храму с. Кузьмин», – заявили у єпархії.

Також там зазначили, що в Конгресі США «взяли під контроль» ситуацію навколо церкви в Кузьмині.

Водночас згодом у Хмельницькій єпархії ПЦУ спростували силове захоплення храму Різдва Пресвятої Богородиці в селі Кузьмин під час переходу парафії з УПЦ МП до ПЦУ й закликали «не розпалювати релігійної ворожнечі». «Спроби апелювати до іноземних політиків, ми розцінюємо як чергову спробу зовнішнього тиску на українське суспільство та українську державу», - зауважили в єпархії.

У серпні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №8371, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею. Закон, серед іншого, передбачає, що РПЦ не може бути власником, учасником юридичних осіб, зареєстрованих в Україні.



