Україна святкує Різдво 25 грудня. Війна змінила і календар

Православна церква України (ПЦУ) у 2023 році вперше, разом із більшістю помісних православних церков світу, відзначила Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем. Цього ж дня Різдво святкує й Українська греко-католицька церква (УГКЦ), яка у 2023 році перейшла на григоріанський календар. Наразі відзначення Різдва за новоюліанським і григоріанським календарями повністю збігається – так буде аж до 2800 року.

Після проведення календарних реформ у двох українських церквах президент України Володимир Зеленський 28 липня 2023 року підписав указ про перенесення святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня. Одним із чинників, що спонукали до цієї зміни, стала війна Росії проти України.

Радіо Свобода нагадує основні події, які передували цьому рішенню.

Після окупації Росіє Криму та захоплення частини Донбасу в 2014 році, на тимчасово окупованих територіях почалися переслідування представників українських церков. Водночас частина священників Московського патріархату почала відкрито співпрацювати з окупаційними силами.

Від початку вторгнення РФ до України глава Російської православної церкви (РПЦ) Московський патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) публічно підтримував війну Росії проти української держави.

Це посилило рух до об’єднання українських православних інституцій в єдину церкву. 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі українських православних церков було створено Православну церкву України (ПЦУ) шляхом реорганізації Київської митрополії, відновленої у складі Вселенського патріархату дещо раніше, 11 жовтня 2018 року. На початку січня 2019 року предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав томос про автокефалію з рук Вселенського патріарха Варфоломія.