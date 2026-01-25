Від «пана Зеленського» до образ. Як змінювалася риторика Кадирова щодо президента України

Іван Каргін





Рамзан Кадиров, а згодом його сини та оточення різко відреагували на слова президента України Володимира Зеленського, який запропонував США вчинити з главою Чечні так само, як із колишнім лідером Венесуели. Проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії» з’ясував, як змінювалася риторика Кадирова щодо президента України та чи побоюється він викрадення із Грозного.

Штати могли б вчинити з Рамзаном Кадировим так само, як із колишнім лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, сказав 7 січня президент України Володимир Зеленський: «Ось вам приклад із Мадуро. [США] провели операцію. Результат усі бачили – увесь світ. Швидко це зробили. Ну нехай вони зроблять якусь операцію із Кадировим, із цим убивцею. Може, тоді Путін побачить це і замислиться».

Реакція глави Чечні не забарилася. Він опублікував повідомлення з образами на адресу Зеленського (наприклад, назвав його «скоморохом»), який, за його словами, намагається зірвати «мирне врегулювання». Кадиров нагадав, що раніше Україна оголосила його в розшук і запровадила санкції проти його родини. На завершення він запропонував українському президенту самостійно провести операцію з його затримання в Грозному.

Найближчі соратники Кадирова підхопили тему. Пости у схожому дусі – з образами та погрозами – опублікували міністр із нацполітики, зовнішніх зв’язків, преси та інформації Ахмед Дудаєв, голова уряду Чечні Магомед Даудов, депутат російської Держдуми від республіки Адам Делімханов.

Командир спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов, заступник начальника головного військово-політичного управління армії РФ, того дня обмежився репостом відповіді глави Чечні Зеленському, а пізніше, ніби іронізуючи, підтримав заклик відправити спецназ США до Грозного: «Я так думаю, що навряд чи хтось звідти полетів би – це раз. Друге – Кадиров, який сидить вічно незадоволений, що його не відпускають на «СВО» (влада РФ так називає повномасштабну війну проти України – ред.), мені здається, дав би урок нахабам з Америки».

Не залишилися осторонь і сини керівника республіки. 18-річний Адам Кадиров, який здобув популярність, державні нагороди та посади після побиття заарештованого в СІЗО, теж з образами на адресу Зеленського заявив: «Якщо верховний головнокомандувач Володимир Володимирович Путін або мій батько скажуть слово, ми знайдемо тебе всюди, і це лише питання часу. Ми не будемо оголошувати операцій. Ми просто приїдемо і заберемо тебе. (...) Готуйся, акторе».

Зі свого боку, 20-річний Ахмат Кадиров, який нещодавно за призначенням батька став віцепрем’єром Чечні, опублікував трохи стриманіше повідомлення, закликавши президента України «здійснити свій фантастичний план» без допомоги США.





«Залишився тільки «дон-дон»

Відносини Рамзана Кадирова та Володимира Зеленського розпочалися задовго до повномасштабної війни в Україні. У 2014 році в одному з випусків шоу «Квартал 95», яким тоді керував майбутній президент, показали відео з главою Чечні, який плаче, та закадровим голосом українського пенсіонера: «Леніна звалили! 80 років прожив – ще такого не бачив ніколи. Фашисти, бандери, що вдієш!» Так у гумористичному шоу обіграли знесення пам’ятника радянському вождю.

Зеленського після цього розкритикували в російських ЗМІ. Деякі з ни писали, що для відеошаржу використали запис із Кадировим після похорону його батька. Керівник «Кварталу 95» пояснив ситуацію помилкою редакторів і сказав: «Якщо це пан Кадиров, пан Петров, Васєчкін, мені байдуже. Якщо це похорон – забули прізвища, їхній рівень, чим вони займаються. Якщо це похорон – вибачте».

Коли з’ясувалося, що запис із главою Чечні, який плаче, – це фрагмент репортажу про доставлення з Великої Британії чаші пророка Мухаммеда до Грозного, Зеленський повторив вибачення: «Я поважаю всі релігії, і наш колектив ніколи б не сміявся зі святих речей, незалежно від прізвищ. Тому я сказав – вибачте. Прошу вибачення у всіх, кого образив, у всіх осіб, у всього мусульманського народу».

У 2019 році, перед виборами президента України, Зеленський знову пояснив свою позицію щодо того самого відеошаржу: в інтерв’ю журналісту Дмитрові Гордону він заявив, що вибачався не перед главою Чечні, а перед мусульманським світом.

Кадиров відреагував на ці слова лише через рік, звернувшись до Зеленського підкреслено офіційно – на ім’я та по батькові: «Ви, отримавши повноваження президента України, щоразу вигадуєте нові версії вибачень. Вам доведеться твердо визначитися зі своєю позицією та підтвердити свої вибачення».

Ще до цього глава Чечні виступав на боці Зеленського після його дебатів із Петром Порошенком. Після оголошення результатів другого туру виборів Кадиров визнав легітимність нового глави держави та побажав йому «удачі в благородних справах, спрямованих на відродження України та єднання українського і російського народів». Щоправда, вже за місяць Кадиров «розчарувався» у Зеленському після його слів про намір повернути під контроль Києва Донбас та анексований Крим.

Так чи інакше, і після цього глава Чечні у своїх публікаціях, де він згадував президента України, звертався до нього шанобливо – і до початку повномасштабного вторгнення Росії, і певний час після. Причому навіть в очевидно фейкових постах, наприклад, про те, що Зеленський нібито «втік з України».

Паралельно з тим, як російські підрозділи з Чечні здобували репутацію «тікток-військ» (через постановні відео з їхньою участю), риторика Кадирова щодо Зеленського грубішала, але все ще не переходила у відкриті особисті образи. У травні 2022-го керівник республіки опублікував уже свій відеошарж на українського президента, поєднавши запис його звернення як глави держави, що воює, та аудіо виступу в КВК, де Зеленський називає Путіна «людиною, від якої залежить доля всієї України».

Влітку того ж року спроби глави Чечні висміяти українського президента стали ще наполегливішими: у липні Кадиров опублікував три принизливо-пародійні ролики на Зеленського, у яких знявся і сам.

«Кадиров активно освоює нішу клоуна і, я думаю, до виступу на арені цирку все-таки дійде. З іншого боку, він дуже активно шукає себе, його образ «великого і страшного» з ганьбою розвалився в Україні, залишився тільки «дон-дон», – коментував тоді ці відео в розмові з редакцією «Кавказ.Реалії» український депутат, представник країни в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Майже тоді ж до Верховної Ради України внесли проєкт постанови про визнання Ічкерії (за кілька місяців її ухвалили). Глава Чечні у відповідь назвав «представників держорганів України» «суцільними коміками та клоунами».

Наприкінці 2022 року українські спецслужби оголосили Кадирова в розшук за статтями про розв’язання та ведення агресивної війни, а також про вчинення умисних дій з метою зміни кордонів та порушення конституційного ладу, що призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Глава Чечні невдовзі опублікував вірш, де назвав «клоуном» уже особисто Зеленського.

Відтоді образи на адресу президента України з’являються в постах Кадирова регулярно. Тепер замість «пан Зеленський» або «Володимир Олександрович» глава Чечні найчастіше використовує зневажливе «Зеля».

«Залежний від Путіна «султан»

Грубість Кадирова щодо Зеленського зумовлена його «функцією ланцюгового пса Путіна»; використання образ і безглуздих фраз – це той вуличний рівень, який для нього визначили зверху, вважають у чеченському русі NIYSO.

«Він постійно всіх ображає. Чеченською мовою своїх опонентів він взагалі називає незаконнонародженими, по суті звинувачуючи матерів у позашлюбних зв'язках, що в чеченському суспільстві сприймається як зазіхання на честь. Подібна риторика, навіть спрямована на адресу ворога, у чеченців вважається ницим вчинком. Те, що говорить Кадиров і що пишуть від його імені, у жителів давно викликає лише сміх та іспанський сором», – заявив редакції представник руху.

Водночас він зазначає, що стосовно публікацій у соцмережах глави Чечні – Кадиров пише їх не сам: у пресслужби та Міністерства інформації є редактори, які готують публікації для представників режиму.

Співрозмовник погоджується, що в постах Кадирова про Зеленського є явне протиріччя – керівник республіки називає президента України «маріонеткою» Заходу, при цьому сам щоразу посилається на необхідність наказу з Кремля, щоб нібито реалізувати свої погрози на його адресу.

«Чим би він не намагався образити чи принизити інших, ті самі описи ідеально підходять йому самому. Це тріщина в їхній пропаганді. З одного боку, він змушений удавати «султана», якому всі підкоряються і який усім править. З іншого боку – постійне нагадування про свою покірність, залежність і лояльність до Путіна. Це, безумовно, помічають і розуміють», – каже представник NIYSO.

Залучення найближчого оточення та синів глави Чечні для відповіді Зеленському співрозмовник називає стандартною практикою: «У минулому влаштовувалися цілі флешмоби, мітинги та інші акції з метою підтримати Кадирова та заступитися за нього. Таким чином висловлюється лояльність всередині режиму та зміцнюється образ нібито монолітної та єдиної команди, яка повністю стоїть за Рамзана. Був навіть випадок, коли всі вирішили поголитися налисо лише тому, що це зробив Кадиров».

Коментуючи можливість будь-якої операції із захоплення Кадирова в Грозному, у русі вказують, що головна загроза для керівника республіки походить не від спецназу США чи українських спецслужб, а від російського режиму.

«Він чудово знає, що зробили з його батьком. Такий самий «концерт» можуть організувати в будь-який момент і для нього, щойно він стане непотрібним. Навколо нього зібралися акули, готові зжерти його, як тільки відчують, що на це є добро з Москви. Крім того, його ненавидять усією душею тисячі чеченців, які постраждали від нього. Але українські спецслужби, напевно, розуміють, що Кадиров – не та фігура, усуненням якої потрібно займати свій час. Тим паче зараз, коли він важко хворий і виступає більше як символічна постать. Цілком імовірно, що якби вони серйозно за нього взялися, то змогли б це реалізувати», – вважає співрозмовник.

Погрози у відповідь про захоплення президента України, каже він, навіть смішно обговорювати.

«Так звані елітні російські підрозділи зазнали краху на самому початку війни в Україні. Усі грандіозні плани та обіцянки з тріском провалилися. Тепер залишається лише прикривати свою безпорадність «відсутністю наказу». Кадиров та його сини навіть у зону бойових дій приїхати не наважуються, а «найкрутіші» командири відсиджуються в тилу або взагалі не на «СВО». Про яке захоплення Зеленського може йти мова», — підсумував представник чеченського руху.

Український політолог Володимир Фесенко у розмові з редакцією «Кавказ.Реалії» вказує, що пропозиція Зеленського до США захопити Кадирова, найімовірніше, була політичним тролінгом. Причому навіть не так щодо самого глави Чечні, як стосовно адміністрації Дональда Трампа.

«Звісно, я думаю, Зеленський чудово розуміє, що американці зараз не робитимуть жодних подібних спецоперацій, як у Венесуелі, стосовно Росії. І не лише стосовно Росії. Є ціла низка країн, де вони нічого подібного не робитимуть. Або тому, що може бути відповідь – наприклад, Китай, і краще зараз не порушувати певну стабільність та рівновагу з Китаєм. Або може бути відповідь, тому що лідер такий, що чого завгодно можна чекати, – наприклад, Північна Корея. Або немає достатніх можливостей для того, щоб таку операцію провести зсередини, – наприклад, Іран, і так далі», – перелічує Фесенко.

У випадку з Росією, продовжує він, очевидно, що Трамп діє іноді жорстко, проводить показові операції, навіть приниження чи демонстрації сили, як у нещодавньому випадку з танкером Marinera. Але проводити спецоперації всередині Росії – табу, яке існує вже давно, ще з часів великої Холодної війни, вказує політолог. За нинішнього президента США це стало ще менш імовірним, вважає він: Трамп хоче домовлятися з Путіним, а Путін хоче домовлятися з Трампом, тому обидва уникають конфронтації, і Зеленський це чудово розуміє.

«Тому його випад на адресу Кадирова, з одного боку, – це і відповідь на запитання [журналіста], і обговорення теми, яка стала зараз популярною. Слухайте, ну не лише Зеленський – міністр оборони Великої Британії Джон Гілі теж навіть пожартував на адресу самого Путіна. Але при цьому немає жодної формальної критики. Зеленський також гранично коректний стосовно команди Трампа», – зазначає Фесенко.

З іншого боку, продовжує співрозмовник, Зеленський згадав саме Кадирова не випадково: для нього, як і для більшості українців, керівник Чечні – один із головних російських воєнних злочинців і символів повномасштабної війни.

«Він чудово розуміє: українці – не лише він особисто – саме так ставляться до Кадирова. І тому тут ще є гра з українською громадською думкою. Як це було і в різдвяному зверненні щодо Путіна, так і у випадку з Кадировим – це також спроба заробити додаткові бали всередині України», – каже політолог.

Коментуючи заяви «кадировців» про нібито готовність захопити українського президента, Фесенко вказує, що ніхто в країні не сприймає главу Чечні як загрозу: «Ще у 2022 році у нас з'явився такий термін, який і в російському інформаційному просторі використовується, – «тікток-війська». Ну тому що вся ця показуха, відеозйомки в тилу, демонстрація себе – які ми «круті», – це було помітно і в Україні. Це була, звісно ж, частина і пропагандистської війни. Але особливих страхів щодо Кадирова в Україні немає».

За словами співрозмовника, набагато частіше в українському суспільстві обговорюють не погрози Кадирова, а те, що буде з Чечнею після його смерті.

«Не випадково і ГУР, наша військова розвідка, приділяє цій темі особливу увагу. І, звісно ж, у нас дуже багато симпатій до чеченської опозиції. Я можу вам сказати: у 2014 році чеченська опозиція однією з перших запропонувала підтримку Україні. Грузинів уже тоді було багато на війні на Донбасі. І чеченська опозиція теж активно брала в цьому участь. Тут дуже тісні політичні зв’язки. Спільний ворог об’єднує. Тому немає страху перед Кадировим, але є сприйняття Кадирова як одного із символів війни, одного із символів путінського режиму – і, відповідно, негативне до нього ставлення», – підсумував Фесенко.

Повномасштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України. Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України. Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. 11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів. Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині. З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України. 6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом. Загалом, за час повномасштабної війни від 24 лютого 2022 року по кінець червня 2024 року ООН верифікувала дані про щонайменше 33 878 постраждалих цивільних, серед них 11 284 загиблих. Реальна кількість втрат, зазначають експерти, набагато більша. Тільки під час блокади і бомбардування Маріуполя, як заявляє українська влада, могла загинути понад 20 тисяч людей.