Наркокартелі, ангар для кокаїну, зброя: у чому США звинувачують Мадуро

Захоплений військовими США лідер Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постали перед судом у Нью Йорку 5 січня. На першому засіданні їм зачитали обвинувачення, які Міністерство юстиції США опублікувало раніше. Подружжя відмовилось визнати свою провину, а Мадуро заявив, що досі є президентом Венесуели і вважає себе військовополоненим.

У чому саме влада США обвинувачує Ніколаса Мадуро та його оточення – розбиралося «Настоящее время», проєкт Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Хто проходить у справі

Ніколас Мадуро і його дружина Сілія Флорес проходять у США обвинуваченими у великій справі про наркотероризм. У документі, опублікованому Мін'юстом США, у якості обвинувачених фігурують ще чотири людини:

Ніколас Ернесто Мадуро Герра (псевдонім «Ніколасито» або «Принц») – син усуненого лідера Венесуели і депутат Національної асамблеї Венесуели;

(псевдонім «Ніколасито» або «Принц») – син усуненого лідера Венесуели і депутат Національної асамблеї Венесуели; Діосдадо Кабельйо – міністр внутрішніх справ і юстиції Венесуели, колишній віцепрезидент країни під час правління Уго Чавеса;

– міністр внутрішніх справ і юстиції Венесуели, колишній віцепрезидент країни під час правління Уго Чавеса; Рамон Родрігес Часін – колишній міністр закордонних справ Венесуели;

– колишній міністр закордонних справ Венесуели; Ектор Геррего Флорес (псевдонім «Маленький Герреро») – громадянин Венесуели, якого влада США вважає головою однієї з найбільших ОЗГ у Південній Америці «Трен-де-Арагуа».

Загалом їм висунули обвинувачення по чотирьох пунктах:

змова з метою наркотероризму;

змова з метою ввезення кокаїну;

володіння кулеметною зброєю і вибуховими пристроями;

змова з метою придбання кулеметної зброї і вибухових пристроїв.

На суді були фізично присутні сам Мадуро та його дружина.

Зв’язки з картелями, дипломатичний і військовий захист

Усіх перерахованих, включно з Ніколасом Мадуро, обвинувачують у наркоторгівлі, а керівництво Венесуели зокрема – у співпраці з найбільшими наркокартелями у Південній Америці.

За даними прокурорів США, вище керівництво Венесуели стало активно брати участь у наркотрафіку в Карибському морі з 1999 року, ще під час правління Уго Чавеса Ніколас Мадуро перебуває при владі з 2013 року, після смерті Уго Чавеса, який також належав до соціалістичної партії PSUV. Більшість провідних демократій світу не визнавали легітимність Ніколаса Мадуро як президента Венесуели, – звинувачують у фальсифікаціях на виборах 2024 року та порушеннях прав людини. Як і до нього Чавес, Мадуро підтримував добрі стосунки з Москвою..

Мадуро ж продовжив допомагати наркоторговцям, йдеться у документі, і до 2020 року Венесуела допомагала ввозити на територію США від 200 до 250 тонн кокаїну щорічно – морським шляхом і авіатранспортом.

У обвинувальному висновку стверджується, що Ніколас Мадуро, його сім’я і наближені політики перебувають у змові з кількома наркокартелями і озброєними формуваннями ФАРК («Революційні збройні сили Колумбії») – повстанське угруповання, яке кілька десятиліть воювало проти уряду в Колумбії, влаштовувало вибухи і брало людей у заручники.АНО («Армія національного визволення») – ще одне збройне ліворадикальне угруповання в Колумбії, яке активно співпрацює з ФАРК.«Сіналоа» – найбільший в Мексиці наркокартель, який лідирує у продажі кокаїну в світі. З ним пов'язані справи про жорстокі вбивства, торгівлю людьми і торгівлю зброєю.«Північно-Східний картель» (наступник картелю «Зетас») – одне з найбільших ОЗУ Мексики, відома участю в міжнародній наркоторгівлі, вбивствами і викраденнями людей.«Трен-де-Арагуа» – транснаціональне ОЗУ з Венесуели, яке займається розбоєм в Латинській Америці та США. – усі визнані США міжнародними терористичними угрупованнями.

За даними американських прокурорів, обвинувачені, а також цивільні і військові чиновники Венесуели, напряму співпрацювали з представниками цих організованих злочинних угруповань (ОЗУ) і картелів, допомагаючи їм ввозити кокаїн на територію Штатів.

В обвинувальному висновку Мадуро та іншим обвинуваченим також інкримінується те, що вони надавали дипломатичний захист членам злочинних угруповань для перевезення наркотиків.

За даними прокурорів, між 2006 і 2008 роками тоді ще голова МЗС Ніколас Мадуро продав дипломатичні паспорти кільком людям, які були залучені у наркобізнес у Мексиці.

«Президентський ангар», десятки тонн кокаїну, хабарі: у чому звинувачують оточення Мадуро

Сілія Флорес Мадуро

Дружину Ніколаса Мадуро Сілію Флорес прокурори США звинувачують у отриманні хабарів на сотні тисяч доларів від «великого наркоторговця» у 2007 році – за організацію зустрічі з тодішнім головою Національного агентства з боротьби з наркотиками Венесуели Нестором Реверолом Торресом.

Її також звинувачують у замовних викраденнях і вбивствах.

Діосдадо Кабельйо

Діосдадо Кабельйо звинувачується у тому, що він напряму працював з колумбійським картелем «Зетас» і допомагав організовувати перевезення кокаїну морем – через Мексику у США. Як стверджується, кораблі з десятками тонн кокаїну йшли під захистом венесуельських військових.

Його також звинувачують у зв’язках з колумбійськими бойовиками і транспортуванні кокаїну між Колумбією і Венесуелою аж до 2025 року.

В обвинувальному висновку описаний епізод у 2006 році, у якому під охороною венесуельської Національної гвардії у Мексику відправили близько 5,5 тонн кокаїну через міжнародний аеропорт Симона Болівара.

Прокурори пишуть, що кокаїн у літак завантажили з президентського ангару, куди раніше приїхали близько 5 вантажівок з наркотиками. Хоча у Мексиці поставку перехопила місцева влада, зазначається у висновку, високопоставлені чиновники вимагали від наркоторговців хабар у розмірі $2,5 млн, яку отримав родич Діосдадо Кабельйо.

Родригес Часин

Колишній голова МЗС Венесуели Рамон Родригес Часин активно співпрацював з колумбійськими бойовиками ФАРК, отримував від них хабарі і переховував їх на території своєї особистої резиденції, стверджують американські прокурори.

За їхніми даними, у власності Часина перебувала велика ділянка землі поблизу кордону з Колумбією. На ній нібито розташовувався тренувальний табір ФАРК, де могли перебувати до 200 бойовиків.

Ніколас Ернесто Мадуро

Ніколас Ернесто Мадуро, син усуненого лідера Венесуели, іноді особисто брав участь у перевезенні партій, імовірно, наркотиків, стверджують американські прокурори з посиланням на свідчення неназваного капітана Нацгвардії Венесуели.

Гроші від хабарів і продажу наркотиків сім'я Мадуро використовувала, зокрема, для фінансування своїх політичних кампаній, йдеться в опублікованому документі прокуратури США. За даними засекреченого джерела американських правоохоронних органів, у 2015 році двоє родичів Мадуро погодилися відправити через «президентський ангар» кілька сотень кілограмів кокаїну до США.

Що говорив про звинувачення Мадуро

Вперше США опублікували звинувачення щодо Мадуро і його оточення ще в 2020 році. Сам Ніколас Мадуро публічно неодноразово заперечував будь-яку причетність до торгівлі наркотиками і зв'язків із злочинними угрупованнями.

Уже в 2025 році Мадуро звинуватив США у фабрикуванні звинувачень, назвав їх «брехливими» і заявив, що таким чином США намагаються виправдати підготовку військового вторгнення в країну.

За два дні до захоплення американськими військовими Ніколас Мадуро дав інтерв'ю телеканалу teleSUR, в якому заявив, що він готовий співпрацювати з США в сфері боротьби з наркоторгівлею і видобутку нафти.

Син Мадуро заявив перед початком судового засідання, що його батько був «викрадений» і закликав міжнародне співтовариство до «солідарності» у вимогах повернути Ніколаса Мадуро до Венесуели.

Глава МВС країни і один з обвинувачених у цій справі Діосдадо Кабельйо різко засудив дії США, прирівняв їх до «теракту» і пообіцяв помститися. Про публічні коментарі Кабельйо з приводу включення його до списку обвинувачених поки не відомо.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили лідера країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.



Представник Сполучених Штатів при ООН Майкл Волц заявив, що усунення й затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини було «хірургічною операцією із забезпечення правопорядку за підтримки військових США». За його словами, США не воюють із Венесуелою і не планують окупацію.



Президент США Дональд Трамп 4 січня заявив журналістам, що може наказати завдати нового удару, якщо Венесуела не співпрацюватиме зі Сполученими Штатами.