Без паспорта і зарплати? Китайський шинний завод у Сербії: нові докази порушення трудових прав

Правозахисні організації заявляють, що десятки бангладешських робітників, які працювали на китайській шинній фабриці на північному сході Сербії, зазнали трудових зловживань, які можуть бути прирівняні до торгівлі людьми. Це поновило пильну увагу до флагманської китайської інвестиції, яка роками викликала суперечки через ставлення до іноземних робітників.

Правозахисні організації попереджають, що китайський завод з виробництва шин Linglong «посилив контроль і репресії» щодо працівників з Бангладеш після того, як з'явилися повідомлення про порушення їхніх прав, зокрема про звинувачення в торгівлі людьми та порушеннях трудового законодавства на підприємстві поблизу міста Зренянін.

«Працівники повідомляють, що їхні телефони опечатують червоними наліпками, забороняють фотографувати, записувати або робити нотатки, а також що пропуск на територію заводу тепер суворо контролюється як засіб тиску», – йдеться в заяві Соціального форуму Зреняніна, яка займається захистом прав працівників.

Ця організація разом з активістами сербської неурядової організації ASTRA, що допомагає жертвам торгівлі людьми, першими повідомили про підозри у торгівлі людьми та експлуатації кількох десятків робітників з Бангладеш сербським державним установам.

«Частині працівників за допомогою юристів вдалося отримати заборговану зарплату, і всім повернули паспорти», – розповіла Радіо Свобода директорка ASTRA Марія Анделкович. Вона додала, що кількох робітників перевели до державного Центру захисту жертв торгівлі людьми.

За даними ASTRA, понад 40 громадян Бангладеш прибули до Сербії в червні 2025 року після вербування через кадрові агентства у своїй країні.

Сербська влада повідомила, що справу наразі розглядають, однак офіційних обвинувачень поки не висунуто.

Багато робітників взяли на себе борги в розмірі до 10 000 доларів, щоб забезпечити собі роботу, що, на думку правозахисних організацій, зробило їх вразливими до експлуатації ще до їхнього прибуття. Багатьом робітникам також конфіскували паспорти після прибуття до Сербії для роботи на фабриці.

Ці звинувачення стали черговими в низці заяв про примусову працю, пов’язаних із заводом Linglong – ключовим елементом економічного партнерства Сербії та Китаю. Раніше подібні підозри стосувалися в’єтнамських та індійських працівників, що викликало занепокоєння з боку Європейського парламенту та Комітету ООН з прав людини.

Робітники з Бангладеш відмовилися спілкуватися з Радіо Свобода, посилаючись на побоювання за власну безпеку. Компанія Linglong не відповіла на запити про коментар.

Завод Linglong офіційно відкрився у вересні 2024 року після п’яти років будівництва. Проєкт вартістю близько 950 мільйонів доларів був визнаний сербським урядом одним із проєктів національного значення і вважається основою поглиблення економічних і політичних зв'язків Белграда з Пекіном.

Вербування, борги та конфіскація паспортів

Після прибуття до Сербії працівники були залучені до роботи на виробничих потужностях Linglong, хоча в контрактах, які дослідили організації, компанія не була вказана як їхній безпосередній роботодавець.

Натомість у документах фігурує сербська посередницька компанія Mega Green Plus, зареєстрована в селі Басаїд приблизно за 30 кілометрів від Зреняніна.

Mega Green Plus, заснована наприкінці 2024 року та зареєстрована на громадянина Китаю, не відповіла на запитання Радіо Свобода. Згідно з публічними реєстрами, у 2024 році компанія зафіксувала незначні збитки, а інформація про кількість працівників чи ліцензії на працевлаштування іноземців відсутня.

Працівники розповіли правозахисникам, що отримували зарплату нижчу за встановлений у Сербії мінімум – приблизно 660 доларів на місяць – і не отримували оплату за понаднормову роботу, що є порушенням сербського законодавства. Також були повідомлення, що паспорти робітників утримувалися роботодавцем протягом кількох місяців.

«Коли деякі працівники вимагали виплатити заборговану зарплату або повернути документи, вони зазнали залякувань і погроз», – сказала Радіо Свобода Тара Рукечі Мілівоєвич із Соціального форуму Зреняніна, місцевої неурядової організації, яка протягом багатьох років документувала порушення трудових прав на фабриці.

Фотографії, передані Радіо Свобода правозахисниками, показують тісні житлові контейнери біля заводу, де в одній кімнаті стоять кілька двоярусних ліжок. Активісти зазначають, що в кімнатах часто мешкають по шість–сім людей, які сплять без матраців і взимку користуються електрообігрівачами поруч із постіллю.

«В одному просторі вони сплять, готують їжу та перуть одяг», – розповіла Рукечі Мілівоєвич, додавши, що працівники також скаржилися на погане харчування, антисанітарні туалети та протікання труб.

Завод під міжнародним дозором

Вища прокуратура в Зренянині повідомила, що поліція, трудова інспекція та центр протидії торгівлі людьми залучені до перевірки справи, але не назвала термінів ухвалення рішень. Інші державні органи не відповіли на запити Радіо Свобода.

Правозахисники розкритикували те, що вони називають систематичними затримками та неповними розслідуваннями випадків на заводі Linglong.

«Той факт, що частина працівників отримала частину виплат, не означає, що справу завершено», – наголосила Рукечі Мілівоєвич. – «Досі є серйозні ознаки того, що могли бути скоєні кримінальні правопорушення».

Через попередні скандали Митна та прикордонна служба США у грудні 2025 року заборонила імпорт автомобільних шин, вироблених на заводі Linglong у Сербії, посилаючись на підозри у використанні примусової праці.

Президент Сербії Александар Вучич відкинув ці звинувачення після введення обмежень з боку США.

Водночас правозахисники наголошують, що нові звинувачення щодо працівників із Бангладеш свідчать: зловживання на заводі Linglong не є поодинокими випадками, а мають системний характер.

«Нелюдські умови повторюються знову і знову, – підсумувала Рукечі Мілівоєвич. – А реакція держави залишається недостатньою».



