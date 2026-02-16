У Будапешті Рубіо згадав про війну в Україні. Орбан заявив про підтримку мирних зусиль США

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що США продовжуватимуть робити все можливе, щоб закінчити війну в Україні.



«США посадили сторони за стіл переговорів..Люди критикують спроби президента Трампа. Міжнародна спільнота засуджує. Але ми намагаємося продовжувати виконувати нашу позитивну роль. Сподіваємося, що війна закінчиться – чим швидше, тим краще», – сказав він на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Будапешті.



Він також сказав, що ця війна ніколи б не почалася, якби президент США Дональд Трамп.



«Ми продовжуємо робити все можливе, щоб цьому покласти кінець…Сподіваємося, що ми зможемо це зупинити. Побачимо», – додав держсекретар США.



Марко Рубіо подякував Орбану за його роль в мирному процесі, а також заявив про його сильне лідерство. Рубіо заявив, що зв’язки США з Угорщиною вступають у «золоту еру».



«Президент Трамп глибоко відданий вашому успіху, тому що ваш успіх – це наш успіх. Ми хочемо, щоб ця країна процвітала. Це в наших національних інтересах, особливо поки ви є прем’єр-міністром і лідером цієї країни», – сказав держсекретар США.



Віктор Орбан заявив, що його країна все ще підтримує мирні зусилля США в Україні, і що Будапешт все ще відкритий для проведення мирного саміту.



Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто під час візиту Рубіо також заявив про «нову золоту добу у відносинах» між Угорщиною та США.

16 лютого Марко Рубіо перебуває з візитом в Угорщині. Напередодні він був з коротким візитом в сусідній Словаччині, а також брав участь у безпековій конференції в Мюнхені.









