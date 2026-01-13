Золото Афганістану і Китай: де проблеми?

Міністерство внутрішніх справ уряду «Талібану» 7 січня підтвердило, що внаслідок зіткнень між посадовцями золотодобувної компанії-підрядника та мешканцями району Чах-Аб у провінції Тахар, що розпочалися на початку року, загинули четверо людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Смертельне зіткнення на золотій шахті на півночі Афганістану пролило нове світло на прагнення «Талібану» розширити видобуток золота, викликаючи питання щодо значною мірою нерегульованих операцій та їхньої іноземної, переважно китайської, підтримки.

Останній інцидент стався після того, як Міністерство внутрішніх справ уряду «Талібану» 7 січня підтвердило, що внаслідок зіткнень минулого тижня між посадовцями контрактної золотодобувної компанії та жителями району Чах-Аб у провінції Тахар загинули чотири людини, а ще п'ятеро отримали поранення.

Серед загиблих троє місцевих жителів та один співробітник компанії, повідомив журналістам після інциденту речник Міністерства внутрішніх справ Абдул Матін Кане. І додав, що за звинуваченням у вбивстві заарештовані один охоронець компанії та один місцевий житель, а діяльність фірми призупинена на час розслідування.

Він не вказав компанію та не назвав імен жертв, але напад стався в районі, відомому великою кількістю китайських або спільних афгансько-китайських гірничодобувних підприємств.

Активні протести

Жителі кажуть, що протистояння почалося після того, як компанія почала копати на сільськогосподарських та житлових землях. Це спричинило протести, які призвели до насильства, і вкотре підсвітило зростання напруженості довкола золотого сектора Афганістану, який стрімко розширюється, але залишається «непрозорим» за правління «Талібану».

На жаль, в Афганістані немає жодного нагляду, і видобуток здебільшого відбувається в районах, які найлегше експлуатувати

З моменту повернення «Талібану» до влади у серпні 2021 року мінеральні ресурси країни, які вважаються основою економічного відновлення, вступили в нову фазу. Вона характеризується характеризується обмеженим наглядом, зростанням іноземної – переважно китайської – участі та дедалі більшим опором з боку місцевих жителів.

У листопаді 2025 року в результаті двох окремих нападів загинули п'ять громадян Китаю, які працювали на золотій копальні поблизу віддаленого кордону Таджикистану з Афганістаном. Залишається незрозумілим, хто стояв за нападами, але, згідно з повідомленнями Радіо Свобода, було виявлено зростання напруженості та насильства між місцевими жителями та підтримуваними Китаєм гірничодобувними компаніями через екологічні проблеми та обурення, спричинене видобутком корисних копалин регіону.

«На жаль, в Афганістані немає жодного нагляду, і видобуток здебільшого відбувається в районах, які найлегше експлуатувати», – сказав Радіо Свобода Абдул Кадір Мотафі, ветеран гірничодобувної промисловості Афганістану. І додав, що громадський контроль та незалежний нагляд за копальнями, що працювали за контрактами з «Талібаном», був сильно обмежений.

Видобуток корисних копалин на кордоні створює додаткові екологічні проблеми.

У північних провінціях, як-от Бадахшан і Тахар, видобуток золота різко зріс за участі пов'язаних з «Талібаном» місцевих лідерів, причому громади скаржаться на переселення та ізоляцію, тоді як інші отримують прибуток.

Звичайні люди не можуть підійти навіть на кілометр до шахти

У районі Шахр-е-Бузург провінції Бадахшан, приблизно за 50 кілометрів від Файзабада, видобуток золота різко зріс невдовзі після захоплення влади «Талібаном».

Сільські жителі, які колись промивали русла річок за допомогою простих інструментів, побачили, як їхня неформальна діяльність поглинулася більшою концесією, контрольованою чиновниками «Талібану» та китайськими партнерами за допомогою важкої техніки.

Працівники, які спілкувалися з Радіо Свобода, кажуть, що великі території тепер огороджені та охороняються озброєними людьми, пов'язаними з впливовими особами, що відрізає місцевих жителів від землі та води, від яких вони раніше залежали.

«Звичайні люди не можуть підійти навіть на кілометр», – сказав Радіо Свобода один із працівників копальні на умовах анонімності, побоюючись можливих наслідків.

Гірничодобувна зона Шахр-е-Бузург охоплює як державні, так і приватні землі, причому китайські компанії та пов'язані з «Талібаном», як повідомляється, експлуатують державні ділянки, тоді як приватні власники або копають самі, або продають ділянки зовнішнім інвесторам.

Експорт сировини без розбору не має позитивного економічного ефекту

За оцінками жителів, у районі та його околицях зараз працює понад 500 груп, враховуючи робітників, які прибувають з інших провінцій, як-от Кандагар і Гільменд, що збільшує тиск на місцеву екологію.

Вплив гірничодобувних робіт на навколишнє середовище помітний у північних річкових долинах. Жителі села кажуть, що фісташкові гаї та пасовища були знищені, а днопоглиблювальні роботи та роботи з відведення води неодноразово змінювали русло Амудар'ї, великої річки в регіоні, яка також протікає через Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан.

Старійшина однієї з громад у Бадахшані, який поспілкувався з Радіо Свобода на умовах анонімності, щоб уникнути помсти з боку «Талібану», сказав, що китайські гірничодобувні компанії привозять власну охорону з Кабулу та діють із широкою свободою, не інвестуючи при цьому в місцеву громаду.

За його словами, досі немає нових клінік, шкіл чи мостів, а прибутки надходять переважно до компаній, чиновників «Талібану» та невеликого кола місцевих інвесторів.

Ключове рятівне коло для «Талібану»

Міністерство гірничодобувної промисловості та нафти «Талібану» мало що зробило, щоб спростувати ці місцеві занепокоєння.

Режим оголосив тендери на родовища золота в районах Рагістан та Шахр-е-Бузург Бадахшану, але не оприлюднив тексти контрактів, дані про доходи чи стан навколишнього середовища.

На національному рівні міністерство пропагує гірничодобувну промисловість як наріжний камінь економічної політики та підписало десятки угод з іноземними, переважно китайськими, партнерами, що передбачають значні інвестиційні зобов'язання в кількох провінціях, включаючи Тахар.

Для влади «Талібану» в Кабулі гірничодобувна промисловість приносить важливий потік твердої валюти в умовах санкцій та дипломатичної ізоляції. Чиновники стверджують, що проєкти, що фінансуються іноземними компаніями, створять робочі місця та фінансуватимуть національний розвиток, вказуючи на основні показники інвестицій та прогнозовані частки державних доходів.

Однак економісти та фахівці з гірничої справи попереджають, що експорт переважно необробленої руди за слабкого регулювання ризикує призвести до виснаження родовищ Афганістану, обмеженої зайнятості та поглиблення нерівності.

Азарахш Хафізі, колишній генеральний директор Торгово-промислової палати Афганістану, сказав Радіо Свобода, що Афганістан повинен переробляти більше своїх корисних копалин на внутрішньому ринку, щоб побудувати ланцюжки створення вартості та створити стійкі робочі місця, а не покладатися на масовий експорт сировини.

«Експорт сировини без розбору не має позитивного економічного ефекту. Наші шахти виснажуються, а ми залишаємося бідними, – сказав Хафізі. – Ми повинні видобувати менше, але видобувати належним чином, переробляти матеріали всередині країни та створювати додану вартість».