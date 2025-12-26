У Ірані вбили відомого опонента «Талібану»

Колишнього командира поліції в афганських провінціях Тахар і Баглан до правління талібів Ікрамуддіна Сарі застрелили увечері 24 грудня біля його офісу в Тегерані, повідомила іранська служба Радіо Свобода в четвер.

Близькі до Сарі джерела, а також Національний фронт опору Афганістану, який виступає проти угруповання «Талібану», підтвердили вбивство. За їхніми заявами, Сарі та його товариш загинули, ще одна людина зазнала поранення.

Речник Фронту Алі Майсам Назарі звинуватив талібів у організації вбивства. «Талібан» не прокоментував ситуацію. Колишні посадовці республіки та антиталібські групи засудили напад, закликаючи Іран розслідувати інцидент та встановити винних.

Тегеран наразі не прокоментував вбивство.

Сарі – другий опонент «Талібану», убитий в Ірані протягом останніх місяців. У вересні озброєні люди застрелили Маруфа Голамі – командира, наближеного до Ісмаїла Хана, який проживав у Мешхеді. Хан – колишній воєначальник і губернатор провінції Герат, який втік до Ірану після захоплення влади в Афганістані «Талібаном» – вимагав від Тегерана справедливості.

Сарі обіймав очолював поліцію Баглана з 2017 по 2019 рік, потім посідав аналогічну посаду в Тахарі за часів тодішнього президента Афганістану Ашрафа Гані. Він втік до Ірану після захоплення влади Талібаном у 2021 році і виступав на захист від депортації для колишніх афганських військовослужбовців, які претендували на постійне проживання в цій країні.

Тисячі колишніх афганських солдатів та поліцейських шукали притулку в Ірані з 2021 року, побоюючись репресій «Талібану», незважаючи на заяви угруповання про амністію. Таліби заперечують будь-які транскордонні операції.

Іран офіційно не визнав уряд «Талібану» з моменту його повернення до влади. Водночас Тегеран підтримує дипломатичні, безпекові та економічні відносини.



