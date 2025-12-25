Двоє прикордонників Таджикистану загинули внаслідок сутички на кордоні з Афганістаном

Двоє таджицьких прикордонників загинули під час перестрілки з озброєними людьми на кордоні з Афганістаном, ще двоє зазнали поранень – про це повідомила Таджицька служба Радіо Свобода (Радіо Озоді).

Інцидент стався вдень 24 грудня в районі Шамсіддін Шохін у Хатлонській області. За даними Державного комітету національної безпеки Таджикистану, «троє членів терористичної організації» пізно вночі 23 грудня перетнули кордон недалеко від села Кавок. Наступного дня прикордонники встановили їхнє місцезнаходження, але вони відмовилися здаватися і чинили збройний опір.

Внаслідок стрілянини загинули двоє прикордонників. За повідомленням спецслужби, «всіх трьох терористів було нейтралізовано». Стверджується, що на місці події вилучили три гвинтівки М-16, автомат Калашнікова, три пістолети, десять ручних гранат, вибухівку та боєприпаси.

У ДКНБ заявили, що особи, які перейшли кордон, збиралися «вчинити збройний напад на один з прикордонних постів» Таджикистану. Водночас джерела Радіо Озоді повідомили, що це були контрабандисти.

Загиблі прикордонники – 28-річний Ісматулло Курбонов та 33-річний Зірехбон Наврузбеков. Постраждалих, за даними Радіо Озоді, доставили до лікарні.

У день стрілянини влада Таджикистану прозвітувала про введення в експлуатацію чотирьох прикордонних застав на кордоні Таджикистану та Афганістану, а також про досягнення президента Емомалі Рахмона щодо «посилення та вдосконалення» прикордонних військ.



