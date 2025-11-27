Підозрюваний у стрілянині біля Білого дому співпрацював із ЦРУ в Афганістані

29-річний виходець з Афганістану Рахманулла Лаканвал, підозрюваний у стрілянині по військовослужбовцях Національної гвардії біля Білого дому, на батьківщині співпрацював з урядом США, зокрема з Центральним розвідувальним управлінням. Про це повідомив директор відомства Джон Реткліфф.

«Після катастрофічного виведення (46-м президентом США Джо) Байденом військ з Афганістану в’їзд стрільця до Сполучених Штатів у вересні 2021 року став можливим завдяки його попередній роботі з урядом США, включаючи ЦРУ, у складі партнерських сил у Кандагарі, яка була припинена невдовзі після хаотичної евакуації», – заявив Реткліфф.

Лаканвал, як зазначає Reuters, приїхав до США за програмою, спрямованої на переселення тисяч жителів Афганістану, які допомагали американській стороні під час війни в країні та побоювалися переслідувань з боку талібів. Загалом за цією програмою до США приїхали понад 70 тисяч людей.

Як повідомила прокурорка округу Колумбія Жанін Пірро, у США Лаканвал разом із дружиною та п’ятьма дітьми жив у місті Беллінгем, штат Вашингтон. Перед тим як влаштувати стрілянину біля Білого дому, він проїхав машиною через усю країну із заходу на схід.

Лаканвалу висунуті звинувачення у збройному нападі з метою вбивства. Проте його перекваліфікують на вбивство першого ступеня, якщо хтось із поранених бійців Нацгвардії помре, уточнила прокурорка.

Генеральна прокурорка США Пем Бонді раніше заявила Fox News, що влада планує висунути проти Лаканвала звинувачення в тероризмі і добиватися для нього «щонайменше» довічного ув’язнення.

Стрілянина біля Білого дому сталася 26 листопада. Підозрюваний Рахманулла Лаканвал поранив двох військовослужбовців Національної гвардії США і сам був поранений вогнем у відповідь. Стрілець та військові перебувають у лікарні.

Після стрілянини у Вашингтоні Служба громадянства та імміграції США зупинила на невизначений термін опрацювання всіх запитів щодо громадян Афганістану.