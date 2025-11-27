У США зупиняють обробку імміграційних запитів громадян Афганістану після нападу біля Білого дому

Служба громадянства й імміграції США (USCIS) заявила, що обробку всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану, зупиняють на невизначений термін.

«Від цього моменту обробка всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану, призупиняється на невизначений термін до подальшого перегляду протоколів безпеки і перевірки», – йдеться в повідомленні USCIS.

Заява з’явилася після того, як двоє солдатів Національної гвардії США були тяжко поранені у Вашингтоні за кілька кварталів від Білого дому. Це сталося під час їхнього патрулювання вулиць вдень 26 листопада (пізній вечір за київським часом). Підозрюваний вийшов з-за рогу і «влаштував їм засідку», заявив помічник керівника поліції Вашингтону Джефф Керролл. Влада вважає, що нападник діяв сам.

Президент Дональд Трамп заявив, що стрілянина була «актом терору», додавши, що підозрюваний прибув з Афганістану у 2021 році. Міністерка внутрішніх справ країни Крісті Ноем підтвердила це. У той період до США в рамках державної програми переїхали тисячі афганців, які допомагали Сполученим Штатам під час їхнього перебування в Афганістані й могли зазнати репресій з боку «Талібану» після виведення американських військ.

Трамп також закликав переглянути справи всіх афганців, які в’їхали до Сполучених Штатів у період, коли президентом був Джо Байден.

Крім того, президент США наказав додатково дислокувати у Вашингтоні ще 500 солдатів Нацгвардії, повідомив журналістам міністр оборони Піт Геґсет. Вони приєднаються до приблизно 2200 нацгвардійців, які вже перебувають у місті в рамках попередніх рішень Трампа на тлі критикованого опонентами посилення імміграційної політики американської адміністрації, метою якої є депортація нелегальних іммігрантів.

Підозрюваний у стрілянині перебуває під вартою, він також зазнав вогнепальних поранень.

За даними агентства Reuters, йдеться про 29-річного громадянина Афганістану, який прибув до Вашингтону 8 вересня 2021 року. Як повідомив агентству неназваний американський чиновник, у грудні 2024 року він подав заяву про надання притулку, і її схвалили 23 квітня цього року – через три місяці після того, як президент Дональд Трамп обійняв посаду.

За повідомленнями, підозрюваний не має кримінального минулого. Про мотиви нападу не повідомляють.