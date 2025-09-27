Трамп розпорядився надіслати військові підрозділи до Портленда

Президент США Дональд Трамп 27 вересня віддав розпорядження надіслати війська до міста Портленд (штат Орегон), де відбуваються протести проти дій управління імміграційної та митної поліції. Він також наказав, щоб війська взяли під захист об’єкти міграційної служби (ICE) на всій території країни.

Трамп послався на прохання міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Як він написав у соцмережі Truth Social, військовий міністр Піт Геґсет має надіслати «всі необхідні війська» для захисту об’єктів, які «перебувають в облозі від нападу «Антифа» та інших внутрішніх терористів». Також Трамп додав, що війська можуть застосовувати «повну силу».

У Портленді вже кілька місяців біля місцевого офісу ICE відбуваються протести проти висилки мігрантів зі США.

Раніше Трамп вступив у конфлікт із владою Каліфорнії через те, що надіслав до Лос-Анджелеса Національну гвардію для придушення заворушень. Війська були надіслані також до Вашингтона (округ Колумбія). Опоненти Трампа вказують, що для надсилання військ немає потреби, влада штатів може впоратися самотужки. Мер Портленда демократ Кіт Вілсон також виступив проти введення військ до міста. Поки що не повідомлялося про те, що військові справді прибули.

Дії агентів ICE в останні дні викликали хвилю протестів та напруженість у кількох великих містах країни. У Чикаго протестувальники зібралися біля імміграційного центру, для розгону натовпу співробітники ICE застосували сльозогінний газ, перцеві кулі та шумові гранати. За словами учасників акції, вона була мирною, але співробітники силових структур стверджували, що протестувальники намагалися заблокувати ворота центру та проникнути на територію. Трамп заявляв, що готовий надіслати військових і до Чикаго.

Ці інциденти відбуваються на тлі посилення імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа, метою якої є депортація рекордної кількості нелегальних іммігрантів. Часто затримуються люди без кримінального минулого, що викликає критику з боку правозахисників, політичних опонентів Трампа та влади багатьох міст, мерами яких є демократи.