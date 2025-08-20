На тлі повідомлення США про депортацію ДПСУ не фіксує масового повернення українців

Державна прикордонна служба не фіксує масового повернення українців з США. Про це Радіо Свобода повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко після повідомлення американської сторони про депортацію українських громадян.

«Кожна країна за порушення свого міграційного законодавства чи інших правопорушень має суверенні права вислати (повернути, видворити чи депортувати) іноземних громадян, які порушили міграційне законодавство під час перебування. Це стосується і України, і країн Європи, і США так й інших країн світу. При цьому може забезпечуватися супровід таких іноземців до країн походження та громадянського походження», – сказав речник ДПСУ.

За його словами, інформування уповноважених органів країни походження таких громадян не завжди є обов’язкове.

У Держприкордонслужбі не можуть озвучити статистику, скільки українських громадян були вислані та повернуті з інших країн міграційними органами за правопорушення.

Демченко додав, що видворити можуть як за порушення міграційного законодавства, так і за інші правопорушення під час перебування в різних країнах.

19 серпня Імміграційна та митна служба США (ICE) заявила про депортацію українських громадян та опублікувала фото депортованих українців.

«Ось фото перших моментів українських мігрантів удома після їх депортації зі Сполучених Штатів», – йдеться в підписі до фото, на якому було зображено кілька людей.

Водночас в міграційній службі США не уточнили причини видворення.

Станом на 20 серпня цього повідомлення у соцмережах ICE вже немає.

У червні посольство України в США повідомило Радіо Свобода, що на кінець травня цього року в депортаційних центрах на території США перебувало 24 громадянина України, щодо яких ухвалили рішення про примусове видворення.



