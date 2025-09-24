США: невідомий обстріляв офіс Імміграційної служби в Далласі, є загиблий

У Далласі 24 вересня обстріляли офіс Імміграційної та митної служби Сполучених Штатів (ICE). За даними місцевого департаменту поліції, вогонь вели із сусідньої будівлі.

Одна людина загинула, двоє були поранені. Нападник наклав на себе руки. Співробітники ICE не постраждали.

За даними місцевих медіа, нападу зазнав не центр утримання мігрантів, а офіс, де проводиться короткострокова обробка затриманих.

Директор ФБР Каш Пател опублікував у соціальній мережі X фото, на якому, за його словами, зображені гільзи, які не використав нападник.

Одна з них має напис вздовж корупуса ANTI-ICE.

«Хоча розслідування триває, первинний аналіз доказів вказує на ідеологічний мотив цього нападу», – написав Пател.

На пресбрифінгу в Далласі посадовці підтвердили наявність гільз, але наголосили, що розслідування перебуває на ранній стадії. Влада розглядає напад як «акт цілеспрямованого насильства», повідомив журналістам спеціальний агент Джозеф Ротрок, який очолює відділення ФБР у Далласі.

На тлі жорсткої імміграційної політики адміністрації Трампа навколо центрів ICE регулярно відбуваються протести. В останні тижні вони нерідко переростають у зіткнення із застосуванням сльозогінного газу та спецзасобів. Так, у передмісті Чикаго кілька демонстрантів, в тому числі мер міста Еванстон, зазнали поранень, а в липні в Техасі під час нападу на об’єкт ICE зазнав поранень поліцейський.

Президент США раніше пообіцяв провести масштабну депортацію нелегальних іммігрантів і повністю перекрити південний кордон США. За інформацією Білого дому, ICE отримало завдання проводити не менше ніж три тисячі затримань на день. Проте критики Трампа заявляють, що у ході рейдів затримують не лише нелегалів, а й людей із законним статусом, в тому числі власників посвідки на проживання. Ці випадки стали предметом судових розглядів.



