Підозрюваним у вбивстві Чарлі Кірка є 22-річний Тайлер Робінсон – ФБР

Затриманим за підозрою у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка є 22-річний Тайлер Робінсон, повідомили представники силових структур на пресконференції 12 вересня.

Робінсон упродовж одного семестру в 2021 році був студентом державного університету Юти, підтвердив NBC News речник навчального закладу. Стрілянина, жертвою якої став Кірк, сталася в Унівеситеті долини Юти, невідомо, чи був пов’язаний Робінсон із цим вишем.

Також журналістам у доступних реєстрах не вдалося знайти жодних ознак того, що Тайлер Робінсон будь-коли притягався до відповідальності за будь-які кримінальні правопорушення.

Раніше про затримання підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка повідомив президент США Дональд Трамп.

31-річного Чарлі Кірка 10 вересня було вбито пострілом у шию. У цей момент Кірк виступав в університеті Юти. Трамп назвав злочин «жахливим».

Кірк вважається одним із тих, хто допоміг Республіканській партії США та самому Трампу здобути підтримку великої кількості молодих виборців. На пам’ятному заході в Пентагоні з нагоди 24-х роковин терактів 11 вересня очільник Білого дому оголосив, що посмертно нагородить Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи. Це одна з двох найвищих нагород США для цивільних осіб, яка вручається за рішенням глави держави.