У США стріляли в соратника Трампа Чарлі Кірка, він помер від поранень

У США стріляли в правого активіста Чарлі Кірка під час його виступу в університеті в Юті, внаслідок чого він помер.

Кірк – відомий подкастер і виконавчий директор консервативної молодіжної організації Turning Point USA (TPUSA).

Західні агенції, зокрема AP і Reuters, спершу написали, що його доправили до лікарні у критичному стані з пораненням шиї. На опублікованому із заходу відео видно, як у Кірка вистрілили, коли він звертався до людей з-під білого складаного намету.

Згодом президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що Кірк помер.

Речник університету заявив, що поліція не має підозрюваного. Ця заява з’явилася після того, як університет спочатку повідомив, що когось взяли під варту.

Кірк був відомий підтримкою політики президента США Дональда Трампа, його організація займається просуванням консервативних поглядів серед студентів.

Підтримку Кірку після стрілянини висловили представники обох провідних політичних партій США.

Інформації про те, хто стріляв у Кірка, поки що немає. Директор ФБР Каш Патель повідомив, що агенти бюро негайно вирушили на місце події.