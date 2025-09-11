У США минуло понад 15 годин після вбивства Чарлі Кірка, стрілець ще не затриманий

В американському штаті Юта, де понад 15 годин тому стався напад, триває масштабна операція з пошуку стрільця, який убив консервативного активіста Чарлі Кірка під час його виступу в Університеті долини Юти. За даними поліції, злочинець у темному одязі відкрив вогонь із даху сусідньої будівлі, смертельно поранивши 31-річного Кірка в шию.

Студенти розповіли, що під час дискусії пролунав один постріл, після чого Кірк упав у крісло, з його горла полилася кров, розпочалася паніка. Попри облави та поквартирні перевірки, стрілець залишається на волі. Мер міста Орем Девід Янг підтвердив, що розслідування ведуть федеральні та місцеві спецслужби.

Директор ФБР Кеш Патель спершу повідомив про затримання підозрюваного, але незабаром сам спростував цю інформацію. Влада наголошує, що йдеться про цілеспрямований напад, і попереджають, що вбивця буде знайдений і постане перед судом.

Губернатор Юти Спенсер Кокс назвав подію «політичним убивством» і заявив, що винний отримає максимальне покарання. «Ми знайдемо вас і притягнемо до відповідальності за всією суворістю закону. У нашому штаті діє смертна кара», – наголосив він.

Президент США Дональд Трамп та провідні політики як Республіканської, так і Демократичної партії засудили вбивство Кірка. Прапори на урядових будівлях приспущені до кінця тижня.

Чарлі Кірк – громадський активіст, фундатор консервативної студентської організації Turning Point USA. Він відіграв ключову роль у мобілізації молодіжної підтримки Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді 2024 року. Заходи з його участю в університетських кампусах по всій країні зазвичай збирали великі аудиторії.

Чарлі Кірк мав 5,2 мільйона підписників у мережі X. Він вів популярний подкаст і радіопрограму The Charlie Kirk Show, а нещодавно також виступив у ролі співведучого Fox&Friends на телеканалі Fox News.

Кірк входив до числа найпомітніших консервативних інфлюенсерів, які підтримують президента Дональда Трампа. Він часто критикував провідні ЗМІ і висловлювався з питань, пов’язаних із расою, гендером та імміграцією, нерідко у провокаційній формі.

За даними Reuters, з моменту нападу прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року в США було понад 300 випадків політично вмотивованих нападів. У липні 2024 року сам Трамп був легко поранений під час передвиборчого заходу в Батлері, штат Пенсильванія.



