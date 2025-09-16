У Сербії з-під арешту втекли чоловіки, яких США звинувачують у спробі передачі технологій Китаю

Двоє чоловіків, яких Сполучені Штати звинуватили в спробі контрабанди військових технологій до Китаю та переслідуванні китайсько-американського художника, втекли з-під домашнього арешту в Сербії – про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода 16 вересня.

На громадянина Великої Британії Джона Міллера та громадянина Китаю Цуя Ґуанхая чекала екстрадиція, наразі їхнє місце перебування невідоме. Коли саме вони втекли з-під домашнього арешту, неясно.

9 вересня Верховний суд Белграда повідомив, що ордер на арешт чоловіків був виданий ще 15 серпня. Згодом, 12 вересня, суд заявив, що чоловіків розшукують за міжнародним ордером «Інтерполу», і їхні пошуки все ще тривають.

Втікачі звинувачуються в контрабанді зброї та залякуванні Хуея Бо – художника-дисидента, який виступив із критикою китайського лідера Сі Цзіньпіна, коли той перебував у Сполучених Штатах 2023 року на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

«Я був шокований і обурений, коли дізнався, що Куї Ґуанхай та Джон Міллер зникли з-під домашнього арешту в Белграді», – сказав Радіо Свобода Хуей, який зараз проживає в Лос-Анджелесі.

Він додав, що їхня втеча «підкреслює серйозні ризики» для його особистої безпеки.





Міллера та Цуя заарештували в Белграді у квітні на запит ФБР під час відрядження, а в травні звільнили під домашній арешт.

У судових документах США, оприлюднених разом із обвинувальним актом, йдеться, що Міллера спіймали в ході операції агентів ФБР. Оперативник видавав себе за торговця зброєю, до якого чоловіки звернулася щодо покупки американського оборонного обладнання, включаючи ракети класу «земля-повітря», радари ППО, безпілотники та криптографічні пристрої для незаконного експорту до Китаю.

Міллер нібито сказав агенту під прикриттям, що обладнання буде скопійовано в Китаї, і що Пекін заплатить за нього в два-три рази більше.

У Сполучених Штатах двом чоловікам висунуто звинувачення у міждержавному переслідуванні, змові з метою міждержавного переслідування, контрабанді та порушеннях Закону про контроль над експортом зброї. Разом ці звинувачення передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 40 років.

Невідомо, чи перебувають вони досі в Сербії, і чи американські посадовці координували майбутню екстрадицію двох чоловіків зі своїми сербськими колегами.

Державний департамент США відмовився відповідати на запитання Радіо Свобода щодо втечі двох чоловіків з-під домашнього арешту.





Влада США прямо не стверджувала, що Міллер і Цуй працювали за вказівкою китайського уряду для здійснення контрабанди та переслідувань, а Офіс прокурора США Центрального округу Каліфорнії раніше заявив, що обвинувальний акт є «лише припущенням».

«Усі підсудні вважаються невинними, доки їхня провина не буде доведена поза розумним сумнівом у суді», – заявили в офісі, коли обвинувальний акт був оприлюднений у квітні.

Водночас обвинувальний акт також містить телефонні дзвінки та записи з Міллером і Цуєм. Хуей підтвердив деякі деталі цього акту в розмові з Радіо Свобода.

У судових документах також йдеться, що Міллер і Цуй організували переслідування та залякування Хуея, спочатку в кулуарах саміту АТЕС 2023 року в Сан-Франциско, а потім знову на початку цього року. Водночас люди, яких вони залучили для перешкоджання протесту художника, діяли за вказівкою ФБР.

«За тижні до саміту АТЕС Цуй та Міллер керували та координували міждержавний план відстеження постраждалого, встановлення пристроїв стеження на його автомобілі, проколювання шин автомобіля, а також придбання та знищення художніх статуй, створених постраждалим, що зображують президента Сі Цзіньпіна та його дружину», – йдеться в обвинувальному акті.

Хуей розповів Радіо Свобода, що у 2023 році дізнався, що ФБР стежить за двома людьми, і йому повідомили про плани знищити його скульптури та напасти на нього. Бюро організувало для художника переїзд у безпечне житло.

Події нібито повторили в 2025 році, коли Хуей оголосив у публічному відео, що планує встановити нові статуї Сі та його дружини. У судових документах йдеться, що Міллер та Цуй спробували найняти ще двох осіб, щоб спробувати залякати його та не допустити відкриття нових статуй.



