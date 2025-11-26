США: біля Білого дому сталася стрілянина, поранені двоє військових

У Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення. Про це повідомляють поліція округу Колумбія та міністерка внутрішніх справ країни Крісті Ноем.

«Критичний інцидент: поліція округу Колумбія знаходиться на місці стрілянини на розі 17 вулиці та вулиці I, північний захід. Будь ласка, уникайте цього району», – повідомили в поліції.



Про причини стрілянини не повідомляється.

Президент США Дональд Трамп заявив, що стрілець був також пораненим.

«Тварина, яка стріляла у двох бійців Національної гвардії, обидва з яких отримали важкі поранення і зараз перебувають в окремих лікарнях, також тяжко поранена, але, незважаючи ні на що, заплатить дуже високу ціну», – написав він у соцмережах.