Стрілянина в ТЦК: Лубінець закликав «всіх діяти виключно в межах закону»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував останні інциденти в територіальному центрі комплектування в Кременчуку та Одесі 30 жовтня.

За словами омбудсмана, його офіс отримує звернення щодо неправомірних дій окремих працівників ТЦК та СП, зокрема, на випадки «бусифікації», незаконного утримання, обмеження свободи й застосування фізичної сили та інші неправомірні дії.

«Це є неприпустимим та порушує права людини. На кожен випадок, про який нам повідомляють або ми отримуємо інформацію зі ЗМІ та медіа, – ми завжди юридично реагуємо. Усі інциденти мають бути перевірені, а винні – притягнуті до відповідальності», – заявив він.

Водночас Лубінець вказав на іншу «небезпечну тенденцію»:

«Емоційні та необдумані дії громадян у відповідь, які можуть мати трагічні наслідки. Так, лише сьогодні зафіксовано два кричущі інциденти».

Йдеться, по-перше, про напад на службовий автомобіль ТЦК у Одесі, через який автівка зазнала пошкоджень, а також стрілянину в центрі в Кременчуці – один із чоловіків відкрив вогонь і поранив двох співробітників ТЦК та СП.

Омбудсман розцінив такі дії як співробітників ТЦК, так і громадян як не лише злочини, а й «удар по державі в умовах війни».

«Вони створюють не тільки загрозу життю та безпеці людей, але й допомагають ворогу досягати своєї мети – дискредитувати українські інституції, посіяти недовіру та розколоти суспільство. Закликаю усіх – як працівників ТЦК та СП, так і громадян – діяти виключно в межах закону, поважати права людини», – заявив Лубінець.

На Полтавщині у Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП зазнали вогнепальних поранень 30 жовтня. Як пояснив обласний центр комплектування, це сталося, коли під час оформлення документів військовозобов’язаний чоловік «дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів».