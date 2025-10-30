Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Стрілянина в ТЦК: Лубінець закликав «всіх діяти виключно в межах закону»

За словами омбудсмана, його офіс отримує звернення щодо неправомірних дій окремих працівників ТЦК та СП
За словами омбудсмана, його офіс отримує звернення щодо неправомірних дій окремих працівників ТЦК та СП

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував останні інциденти в територіальному центрі комплектування в Кременчуку та Одесі 30 жовтня.

За словами омбудсмана, його офіс отримує звернення щодо неправомірних дій окремих працівників ТЦК та СП, зокрема, на випадки «бусифікації», незаконного утримання, обмеження свободи й застосування фізичної сили та інші неправомірні дії.

Читайте також: Мати загиблого Романа Сопіна розповіла, що поліція не комунікує з нею щодо розслідування

«Це є неприпустимим та порушує права людини. На кожен випадок, про який нам повідомляють або ми отримуємо інформацію зі ЗМІ та медіа, – ми завжди юридично реагуємо. Усі інциденти мають бути перевірені, а винні – притягнуті до відповідальності», – заявив він.

Водночас Лубінець вказав на іншу «небезпечну тенденцію»:

«Емоційні та необдумані дії громадян у відповідь, які можуть мати трагічні наслідки. Так, лише сьогодні зафіксовано два кричущі інциденти».

Йдеться, по-перше, про напад на службовий автомобіль ТЦК у Одесі, через який автівка зазнала пошкоджень, а також стрілянину в центрі в Кременчуці – один із чоловіків відкрив вогонь і поранив двох співробітників ТЦК та СП.

Читайте також: Свириденко: понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок від мобілізації автоматично

Омбудсман розцінив такі дії як співробітників ТЦК, так і громадян як не лише злочини, а й «удар по державі в умовах війни».

«Вони створюють не тільки загрозу життю та безпеці людей, але й допомагають ворогу досягати своєї мети – дискредитувати українські інституції, посіяти недовіру та розколоти суспільство. Закликаю усіх – як працівників ТЦК та СП, так і громадян – діяти виключно в межах закону, поважати права людини», – заявив Лубінець.

На Полтавщині у Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП зазнали вогнепальних поранень 30 жовтня. Як пояснив обласний центр комплектування, це сталося, коли під час оформлення документів військовозобов’язаний чоловік «дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів».

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG