Свириденко: понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок від мобілізації автоматично

Кабінет міністрів оцифровує процеси оформлення і продовження відстрочок, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 24 жовтня.
За її словами, уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифрове оформлення та можливість подавати документи через центри надання адміністративних послуг.
«Зокрема: понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично – без черг і бюрократії», – заявила вона.
За оцінкою голови уряду, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок «Резерв+», решту – через будь-який ЦНАП.
Свириденко зазначила, що основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ з QR-кодом: «жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно».
Зміни набудуть чинності з 1 листопада.
«Це рішення – важлива частина створення екосистеми «е-ТЦК», мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування», – пояснила прем’єрка.
Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.
У вересні Міноборони повідомило, що чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на військовому обліку, будуть поставлені на нього автоматично.
