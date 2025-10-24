Свириденко: рішення початок опалювального сезону схвалює місцева влада, цієї норми і дотримуємося

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що рішення про старт опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, зважаючи на навколишню температуру, цього правила дотримуватимуться і цього року.

«Опалювальний сезон вже розпочався для соціальної сфери. Рішення по старту опалювального сезону приймається органами місцевого самоврядування, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує 8 градусів. Цієї норми і дотримуємося», – сказала Свириденко у Верховній Раді, відповідаючи на запитання одного з депутатів.

Але віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба додав, що є домовленість з органами місцевого самоврядування, що питання з опалювальним сезоном, зі зрозумілих причин, зокрема, через постійні російські обстріли, будуть схвалюватися в тісній координації з урядом.

Напередодні уряд виділив із резервного фонду держбюджету 8,4 мільярда гривень на опалювальний сезон, ці кошти отримає компанія «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу.

У КМУ заявили, що це рішення дозволить уникнути «перебоїв у теплопостачанні, зменшити ризики надзвичайних ситуацій техногенного характеру, і підтримати стабільну роботу енергосистеми».

Відповідно до законодавства, рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов. Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря становить 8 градусів тепла та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла.



