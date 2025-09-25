Міноборони: чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на військовому обліку, будуть поставлені на нього автоматично

Чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на військовому обліку, будуть поставлені на нього автоматично, повідомляє у телеграмі Міноборони.



За повідомленням, процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.



«Автоматизація військового обліку – це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Завдяки цифровим інструментам ми усуваємо зайву бюрократію, зменшуємо навантаження на ТЦК та СП, робимо систему більш ефективною, а процеси – простими, зручними, прозорими для громадян», – зазначив керівник Директорату цифрової трансформації Міноборони Артем Романюков.



Також юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+», без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК.



У Міноборони додають, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік, це можна зробити:

• дистанційно – через мобільний застосунок Резерв+ (електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста);

• особисто – прибувши до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.