Міноборони: через «Резерв+» тепер можна оформити відстрочку для батьків дітей з інвалідністю

У застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» з’явилася можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю, повідомляє Міністерство оборони 18 жовтня.

За повідомленням, відстрочку можна оформити «прозоро, швидко, без довідок та черг».

«Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, а користувач отримує результат у смартфоні», – заявляє відомство.

Послугу можуть отримати рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років або повнолітньої дитини з інвалідністю 1 або 2 групи. Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в застосунок.





«Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності», – зазначає Міноборони.

Якщо оформити відстрочку через застосунок не вийшло, причиною можуть бути відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність в системі.

Міністерство уточнює, що оновити дані можна онлайн, в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина там не зареєстрована, спочатку її треба зареєструвати. Оновити дані також можна офлайн, в центраз надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення за місцем проживання чи Пенсійному фонді.

Відтак, за даними Міноборони, на цей момент у «Резерв+» можуть отримати:

люди з інвалідністю

студенти або аспіранти

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі

подружжя захисників і захисниць із дитиною

чоловіки або дружини людей з інвалідністю

люди з тимчасовою непридатністю

працівники закладів вищої та профосвіти

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

У вересні Міноборони повідомило, що чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на військовому обліку, будуть поставлені на нього автоматично.