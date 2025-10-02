Секретна зброя ЗСУ: що розробляє Україна для перемоги над Росією?

За два роки після контрнаступу Сил оборони у 2023 році фронт російсько-української війни зазнав значних змін:
- чітка лінія, що розділяє дві армії, де-факто перестала існувати;
- обидві сторони не можуть зосередити сили і засоби для наступу, адже миттєво будуть уражені FPV-дронами;
- FPV-дрони фактично замінили артилерію, ставши найбільш убивчою зброєю у війні.
Про це у новій статті для видання «Дзеркало тижня» пише екс-головком ЗСУ, а нині – посол України у Великій Британії Валерій Залужний, порівнявши ситуацію в Україні із нерухомими фронтами Першої світової війни.
Він також зазначає, що армія Росії навчилась просуватися на фронті у нових умовах, масово використовуючи БПЛА для атак на українську логістику, а також тактику інфільтрації – безкінечних штурмів малих піхотних груп, які шукають шпарини в обороні ЗСУ та виснажують українських оборонців.
У цих умовах, як зазначає Залужний, лише застосування інновацій на полі бою дозволить Україні вижити у війні.
- Чи дійсно саме від технологій наразі залежать успішність наступальних і оборонних операції?
- На які технології ставлять росіяни – і на які українці? Чи правильно Міноборони України розставляє пріоритети наразі?
- І як Україні вибити головний козир із рук Росії – перевагу у живій силі та кількості дронів?
Тему обговорюють:
- Олександр Федієнко – народний депутат України, фракція «Слуга народу», член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
- Анатолій Храпчинський – заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, офіцер Повітряних сил ЗСУ у резерві;
- Тарас Тимочко – консультант БФ «Повернись живим»;
- Ігор Пиць – командир розрахунку роти ударних безпілотних систем батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади у складі 3-го АК.
Дивіться на @Радіо Свобода у новому випуску проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.Рішення: