Секретна зброя ЗСУ: що розробляє Україна для перемоги над Росією?

За два роки після контрнаступу Сил оборони у 2023 році фронт російсько-української війни зазнав значних змін:

чітка лінія, що розділяє дві армії, де-факто перестала існувати;

обидві сторони не можуть зосередити сили і засоби для наступу, адже миттєво будуть уражені FPV-дронами;

FPV-дрони фактично замінили артилерію, ставши найбільш убивчою зброєю у війні.

Про це у новій статті для видання «Дзеркало тижня» пише екс-головком ЗСУ, а нині – посол України у Великій Британії Валерій Залужний, порівнявши ситуацію в Україні із нерухомими фронтами Першої світової війни.

Він також зазначає, що армія Росії навчилась просуватися на фронті у нових умовах, масово використовуючи БПЛА для атак на українську логістику, а також тактику інфільтрації – безкінечних штурмів малих піхотних груп, які шукають шпарини в обороні ЗСУ та виснажують українських оборонців.

У цих умовах, як зазначає Залужний, лише застосування інновацій на полі бою дозволить Україні вижити у війні.

Чи дійсно саме від технологій наразі залежать успішність наступальних і оборонних операції?

На які технології ставлять росіяни – і на які українці? Чи правильно Міноборони України розставляє пріоритети наразі?

І як Україні вибити головний козир із рук Росії – перевагу у живій силі та кількості дронів?

Тему обговорюють:

Олександр Федієнко – народний депутат України, фракція «Слуга народу», член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Анатолій Храпчинський – заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, офіцер Повітряних сил ЗСУ у резерві;

Тарас Тимочко – консультант БФ «Повернись живим»;

Ігор Пиць – командир розрахунку роти ударних безпілотних систем батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади у складі 3-го АК.





