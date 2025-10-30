На Полтавщині у Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП зазнали вогнепальних поранень під час виконання службових обов’язків, повідомляє у фейсбуці обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що 30 жовтня близько 16:00 поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов’язаного громадянина.

«Під час оформлення документів і обов’язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів. У результаті двоє військових отримали поранення гомілки», – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці перебувають в лікарні – їхньому життю нічого не загрожує, стрільця затримала поліція, додають в обласному ТЦК.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Неодноразово зазначалось, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Наприклад, у квітні минулого року Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України попереджали, що Росія проводить чергову інформаційну операцію проти України під назвою «Ухилянт», щоб зірвати мобілізацію, чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку і називають себе «ухилянтами».



