Таджикистан викликав посла Росії у зв’язку з убивством дитини в підмосковній школі

Міністерство закордонних справ Таджикистану «рішуче засуджує» вбивство учня четвертого класу Кобілджона Алієва у школі в підмосковному селищі Гірки-2. Про це йдеться в поширеній 17 грудня заяві МЗС Таджикистану.

У відомстві вважають, що напад на дитину був скоєний «на ґрунті національної ненависті».

Посла Росії в Таджикистані Семена Григор'єва викликали до МЗС Таджикистану. Йому вручили ноту «з вимогою провести російською стороною негайне, об’єктивне та неупереджене розслідування цього трагічного інциденту та притягнути всіх причетних осіб до відповідальності».

«Посольству Республіки Таджикистан у Російській Федерації доручено перебувати в постійному контакті з рідними та близькими загиблого, а також узяти на контроль це питання», – заявили в МЗС.

Уранці 16 грудня 15-річний Тимофій К. прийшов із ножем до школи та напав на охоронця та учнів. Один із постраждалих, учень четвертого класу, помер від отриманого поранення. Нападник затриманий. Телеграм-канали писали, що у підлітка був шолом із цитатою Ділана Руфа – американського неонациста, який у 2015 році вбив дев’ять темношкірих у церкві в місті Чарлстон. Підліток знімав напад на відео. На кадрах видно, як він підходить до групи учнів із учителькою та починає запитувати, хто вони за національністю.