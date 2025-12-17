Стрілянина на святкуванні Хануки в Австралії: поліція звинувачує нападника у 59 правопорушеннях

Поліція Австралії заявила, що звинуватила чоловіка, який нібито відкрив вогонь по єврейському заходу на пляжі Бонді в Сіднеї, у 59 правопорушеннях, включаючи звинувачення у тероризмі.



Як повідомляє пресслужба поліції, 17 грудня слідчі відвідали лікарню, де висунули 24-річному чоловікові з Боннірігга звинувачення у 59 правопорушеннях, зокрема здійснення терористичного акту, 15 звинувачень у вбивстві, 40 звинувачень у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, використання вогнепальної зброї з наміром їх завдати, публічна демонстрація забороненої символіки терористичної організації.



Попередні ознаки вказують на теракт, натхненний ІДІЛ, організацією, що входить до списку терористичних організацій в Австралії.



Підозрюваний залишається в лікарні під охороною.

14 грудня в австралійському Сіднеї двоє невідомих відкрили вогонь по людях на пляжі Бонді – у перший день єврейського свята Ханука. Один стрілець – 50-річний чоловік – був застрелений поліцією та помер на місці події. Другий стрілець – його 24-річний син – отримав важкі поранення та був доставлений до лікарні.



Унаслідок нападу загинули 15 людей, а 41 людина, включаючи чотирьох дітей – доставлені до лікарні. Особи загиблих все ще офіційно встановлюються, але поліція вважає, що їхній вік коливається від 10 до 87 років.

