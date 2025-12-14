Австралія: щонайменше 10 людей загинули через стрілянину на святкуванні Хануки

У австралійському Сіднеї двоє невідомих відкрили вогонь по людях на пляжі Бонді 14 грудня, у перший день єврейського свята Ханука, повідомила місцева поліція.

Офіційно поліція наразі повідомила про 10 загиблих, дані в медіа свідчать про 11 чи 12 загиблих. Також повідомляють про 29 поранених. Серед загиблих – один із нападників, другого затримали, він поранений.

На пляжі відбувалося святкування свята Ханука, в якому брали участь члени місцевої єврейської громади. У святкуванні брали участь близько тисячі людей. Поліція і влада штату Новий Південний Вельс підтвердили, що стрільці цілилися по учасниках святкування. Вони кваліфікували подію як теракт.





Поки не було повідомлень про те, чи стрільці пов’язані з радикальним ісламізмом. Їхні імена офіційно не називалися. Рада імамів Австралії засудила стрілянину і висловила солідарність із жертвами. У єврейській громаді Австралії заявили, що влада, незважаючи на попередження, не приділяла достатньої уваги безпеці її членів.

За повідомленнями очевидців, двоє одягнених у чорне людей, перебуваючи на деякій відстані, на парковці біля пляжу, цілеспрямовано стріляли по людях. Напад тривав близько 10 хвилин.

Стрілянина та втеча людей з пляжу потрапили на відео. У мережі з’явилося також відео, на якому беззбройна людина відбирає зброю в одного з тих, хто стріляв. За даними австралійського каналу 7News, це власник місцевого магазину на ім’я Ахмед аль-Ахмед. Стверджується, що він поранений, але вижив.

Жителів закликали залишити пляж та прилеглу територію. На відеотрансляції з місця стрілянини було видно, що там багато співробітників поліції та медперсонал, які надають допомогу постраждалим на місці.





За низкою повідомлень, у машині одного з ймовірних нападників знайшли саморобний вибуховий пристрій, поліція його знешкодила. Перевіряються також повідомлення про можливого спільника.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко висловила співчуття народу Австралії через «сьогоднішній жахливий теракт у Сіднеї»:

«Висловлюємо найглибші співчуття сім’ям та близьким усіх потерпілих. Біль цієї втрати поділяють усі вільні люди, які знають, як раптово насильство руйнує звичний ритм життя».

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн написала про необхідність протистояти насильству, антисемітизму та ненависті. Лідери Ізраїлю підкреслили, що метою нападу були євреї, і закликали владу Австралії боротися з «хвилею антисемітизму, що охопила австралійське суспільство». Про необхідність боротьби з антисемітизмом написав президент Франції Еммануель Макрон.

У заяві британського короля Чарльза III, який є і австралійським монархом, йдеться про «жахливий антисемітський теракт, спрямований проти євреїв». Водночас прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазнав критики в соцмережах через те, що опублікував привітання з Ханукою, не згадавши про напад. Згодом Стармер висловив співчуття жертвам і написав, що Британія завжди буде разом із Австралією та єврейською громадою.



