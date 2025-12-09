Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років, заблокувавши доступ до таких платформ TikTok, Instagram та інших.

Десяти найбільшим платформам було наказано блокувати аккаунти дітей з опівночі середи або вони зіткнуться з штрафами до 49,5 мільйонів австралійських доларів (33 мільйони доларів) згідно з новим законом, який викликав критику з боку великих технологічних компаній та захисників свободи слова, але був схвалений батьками та захисниками прав дітей.



У відеозверненні прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе закликав дітей «максимально використати майбутні шкільні канікули, а не проводити їх, гортаючи сторінки в телефоні».



«Почніть займатися новим видом спорту, навчіться грати на новому музичному інструменті або прочитайте ту книгу, яка вже деякий час лежить на вашій полиці. Важливо проводити якісний час з друзями та родиною, спілкуючись з ними віч-на-віч», –сказав він.

Минулого року в Австралії схвалили законопроєкт про заборону соціальних мереж для дітей віком до 16 років.



