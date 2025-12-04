У Литві депутата Сейму оштрафували на 5 тисяч євро за антисемітизм

Вільнюський окружний суд оштрафував лідера партії «Зоря Німана» Ремігіюса Жемайтайтіса на п’ять тисяч євро у справі про антисемітизм, повідомляє Delfi. Сам політик не прийшов на оголошення рішення суду.

Приводом для переслідування стали його висловлювання в парламенті та коментарі в соцмережах. Зокрема, за даними слідства, у травні 2023 року він написав, що «у світі знайшлася ще одна тварина – Ізраїль», відреагувавши таким чином на знесення Ізраїлем палестинської початкової школи. У цій публікації він процитував слова з литовського фольклору із закликом до розправи над євреями.

У червні того ж року Жемайтайтіс, пише видання, у фейсбуці в образливій формі публічно та грубо принижував геноцид євреїв (Холокост), скоєний нацистською Німеччиною на території Литви. 14 червня, напередодні Дня пам’яті та скорботи, він писав, що Литва ніколи не забуде тих росіян та євреїв, які брали участь у депортації литовців.

Ремігіюс Жемайтайтіс не визнав своєї провини. У суді він заявив, що висловлені ним думки могли шокувати і здатися неприйнятними, але, за його словами, вони були спрямовані на критику дій Ізраїлю у Секторі Гази, а не на очорнення єврейського народу.

Політик та його адвокат просили виправдати його. Головний прокурор Вільнюського округу Юстас Лауцюс просив оштрафувати депутата на 51 250 євро.

У листопаді 2023 року Сейм Литви звернувся до Конституційного суду з метою оцінки висловлювань Ремігіюса Жемайтайтіса. У квітні 2024 року (після того, як суд визнав, що він порушив присягу та Конституцію) політик склав повноваження депутата. У жовтні 2024 року за підсумками парламентських виборів його партія пройшла до Сейму, і він знову став депутатом.



