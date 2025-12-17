Швеція підтвердила затримання свого громадянина в Ірані за підозрою в шпигунстві для Ізраїлю

Швеція підтвердила, що один з її громадян перебуває під вартою в Ірані після того, як Тегеран оголосив, що громадянина цієї країни судять за ймовірне шпигунство на користь Ізраїлю. Про це Міністерство закордонних справ Швеції повідомило іранській службі Радіо Свобода.

МЗС країни заявило, що «підтримує зв’язок із родиною чоловіка» та що його представляє адвокат. ВІдомство відмовилося надати подальші подробиці «з міркувань консульської конфіденційності та для того, щоб не перешкоджати нашій роботі».

Речник судового управління Асгар Джаханґір 16 грудня заявив, що чоловік із подвійним ірансько-шведським громадянством був нібито «завербований ізраїльською розвідкою у 2023 році», здійснив «кілька поїздок на окуповані території – востаннє за два тижні до в’їзду до Ірану» та мав при собі «електронне шпигунське обладнання». Він стверджував, що підозрюваний «зізнався» у шпигунстві на користь Ізраїлю.





Джаханґір додав – вочевидь, всупереч заявленим фактам – що обвинувачений в’їхав до Ірану «за місяць до початку» 12-денної війни з Ізраїлем у червні та зупинявся на віллі поблизу Караджа, за 45 кілометрів на північний схід від Тегерана. Раніше керівник департаменту юстиції провінції Альборз заявив, що чоловіка затримав Корпус вартових Ісламської революції на четвертий день війни, 16 червня.

Іранська поліція повідомляла про затримання близько 21 тисячі людей за ймовірні порушення безпеки під час червневої війни. Кількість тих, хто досі перебуває під вартою, невідома; керівник судової влади назвав близько 2000 арештів, багатьох з яких було звільнено після отримання довідки.

З кінця червня Іран стратив кількох людей, засуджених за довоєнне шпигунство на користь Ізраїлю, на тлі побоювань проникнення «Моссаду», що могло сприяти атакам всередині країни.

Служби безпеки Ірану вже давно переслідують людей із подвійним громадянством, здійснюючи арешти, конфіскації майна та тиск на сім’ї, щоб домогтися їх повернення до країни. Правозахисні групи називають це «дипломатією заручників». Як стверджує Human Rights Watch, іранська влада «систематично» порушує належну правову процедуру через політично мотивовані арешти. Тегеран ставиться до людей із подвійним громадянством виключно як до громадян Ірану, відмовляючись визнавати подвійне громадянство.



