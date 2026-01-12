NYT: військові Венесуели не змогли розгорнути отримані від Росії системи ППО під час атаки США

Військові Венесуели не змогли налаштувати отримані від Росії системи протиповітряної оборони, через що повітряний простір республіки виявився вразливим під час військової операції Сполучених Штатів – про це пише американське видання The New York Times із посиланням на американських чиновників та експертів, а також власний аналіз фото.

Як зазначає газета, влада Венесуели отримала від Росії зенітно-ракетні системи С-300, а також комплекс ППО «Бук». Але, незважаючи на багатомісячні попередження про можливе вторгнення, не підключила їх до радарів, стверджують два співрозмовники журналістів. Зенітні комплекси були пов’язані між собою і, можливо, не працювали роками, а деякі компоненти ППО на момент атаки перебували на складі.

Керівник представництва Центрального розвідувального управління у Венесуелі Річард де ла Торре зазначив, що до такої ситуації, зокрема, спричинилися роки корупції.

Крім того, через санкції влада країни мала труднощі з обслуговуванням російських систем та отриманням запчастин для них, а Кремль міг навмисно допустити деградацію цього озброєння, щоб не псувати відносини з Вашингтоном, припускають співрозмовники NYT. За їхніми словами, якби венесуельські військові збили американський літак, Росія могла б зіткнутися з серйозними наслідками (хоча в ході операції постраждали семеро американських військових, а також пошкоджено один вертоліт США).

Можливості Кремля підтримувати передані Венесуелі системи могла також обмежувати війна проти України.

Раніше Каракас значною мірою покладався на американську військову техніку, але на тлі погіршення відносин двох країн Вашингтон у 2006 році запровадив ембарго на такі постачання, зазначає NYT. 2009 року тодішній президент Венесуели Уго Чавес оголосив про закупівлю засобів протиповітряної оборони у Росії.

«З цими ракетами іноземним літакам буде дуже складно прилетіти та розбомбити нас», – говорив він.

Зокрема, Венесуела закуповувала у Росії Су-30, танки Т-72, ЗРК С-125 «Нева» та «Бук-М2Е», а також зенітно-ракетних комплексів С-300.

Міністр оборони США Піт Геґсет, коментуючи операцію у Венесуелі, згадав про російські системи ППО, заявивши: «та російська протиповітряна оборона не надто добре спрацювала, еге ж?».





У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму».

Влада Росії засудила операцію США, проте не надала жодної конкретної допомоги Каракасу.

Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постали перед судом у Нью Йорку 5 січня. Їм висунули обвинувачення по чотирьох пунктах – змова з метою наркотероризму, змова з метою ввезення кокаїну, володіння кулеметною зброєю і вибуховими пристроями, змова з метою придбання кулеметної зброї і вибухових пристроїв.

Подружжя відмовилось визнати свою провину, а Мадуро заявив, що досі вважає себе президентом Венесуели.



