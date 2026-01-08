У МВС Венесуели заявили про 100 загиблих внаслідок операції США

Щонайменше 100 людей загинули внаслідок операції США у Венесуелі 3 січня, заявив міністр внутрішніх справ країни Діосдадо Кабельо. Його слова наводять Reuters і CNN.

«На даний момент є 100 загиблих, 100. І приблизно стільки ж поранених», – заявив він.

Каракас раніше не називав кількість жертв операції, але армія публікувала список із 23 загиблих. The New York Times із посиланням на джерело писало, що загинули щонайменше 40 людей, включаючи військовослужбовців і цивільних. Уряд Куби заявив про 32 загиблих військовослужбовців і співробітників розвідувальних служб, які брали участь у забезпеченні безпеки лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Американська сторона не називала кількість загиблих у результаті операції. Президент США Дональд Трамп висловив жаль у зв’язку із загибеллю людей.

Операція США із захоплення Мадуро і його дружини Силії Флорес, яких у Сполучених Штатах звинувачують у причетності до наркотрафіку, пройшла в ніч на 3 січня. Американський генерал Ден Кейн розповів, що цьому передувала величезна розвідувальна робота, завдяки якій американським військовим стали відомі всі деталі повсякденного життя Мадуро. Операція включала придушення венесуельської ППО і висадку десанту за підтримки гелікоптерів.

У ході цих дій ніхто з американських військовослужбовців не загинув, кілька одиниць техніки зазнали пошкоджень, але все одно змогли повернутися на базу. ЗМІ повідомляли про сімох поранених американських військових.

Тимчасовим президентом Венесуели стала віцепрезидентка Делсі Родрігес.

За повідомленнями ЗМІ, Сполучені Штати вимагають від влади Венесуели вислати із країни радників із Росії, Куби, Китаю й Ірану, а також очікують від Венесуели створення сприятливих умов для американських компаній, які бажають інвестувати у нафтову індустрію країни.