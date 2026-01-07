США вимагають від Венесули вислати радників із Росії, Китаю, Куби – ЗМІ

Сполучені Штати вимагають від влади Венесуели вислати із країни радників із Росії, Куби, Китаю й Ірану, повідомляють із посиланням на неназваних американських офіційних осіб низка ЗМІ, зокрема, The New York Times, ABC News і Axios.

За повідомленнями, держсекретар США Марко Рубіо представив новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес низку вимог, серед яких вигнання з країни співробітників розвідслужб і військовослужбовців із чотирьох країн, які перебувають у країні як радники, так і на інших ролях.

Як пише The New York Times, частині дипломатів із цих чотирьох країн дозволять залишитися у Венесуелі.

За повідомленнями, Сполучені Штати також очікують від Венесуели створення сприятливих умов для американських компаній, які бажають інвестувати у нафтову індустрію країни.

Як пишуть ЗМІ, Рубіо на закритому брифінгу із законодавцями нічого не сказав законодавцям про можливість проведення виборів у Венесуелі.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму».

Представник Сполучених Штатів при ООН Майкл Волц заявив, що усунення й затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини було «хірургічною операцією із забезпечення правопорядку за підтримки військових США». За його словами, США не воюють із Венесуелою і не планують окупацію.

Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постали перед судом у Нью Йорку 5 січня. Їм висунули обвинувачення по чотирьох пунктах – змова з метою наркотероризму, змова з метою ввезення кокаїну, володіння кулеметною зброєю і вибуховими пристроями, змова з метою придбання кулеметної зброї і вибухових пристроїв.

Подружжя відмовилось визнати свою провину, а Мадуро заявив, що досі вважає себе президентом Венесуели.