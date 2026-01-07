Трамп: влада Венесуели передасть США до 50 мільйон барелів санкційної нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасова влада Венесуели передасть від 30 до 50 мільйонів барелів санкційної нафти Сполученим Штатам Америки.

За його словами, цю нафту продаватимуть за ринковою ціною, а він як президент США контролюватиме ці гроші, щоб «забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів».

«Я попросив міністра енергетики Кріса Райта негайно виконати цей план. Нафта буде доставлена суднами-сховищами та доставлена безпосередньо до розвантажувальних доків у Сполучених Штатах», – написав він у соцмережах.

Влада Венесуели наразі це повідомлення не коментувала.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму».

Представник Сполучених Штатів при ООН Майкл Волц заявив, що усунення й затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини було «хірургічною операцією із забезпечення правопорядку за підтримки військових США». За його словами, США не воюють із Венесуелою і не планують окупацію.

Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постали перед судом у Нью Йорку 5 січня. Їм висунули обвинувачення по чотирьох пунктах – змова з метою наркотероризму, змова з метою ввезення кокаїну, володіння кулеметною зброєю і вибуховими пристроями, змова з метою придбання кулеметної зброї і вибухових пристроїв.

Подружжя відмовилось визнати свою провину, а Мадуро заявив, що досі є президентом Венесуели і вважає себе військовополоненим.



