Politico: адміністрація Трампа планує провести розмови з американськими нафтовими компаніями щодо Венесуели

Кабінет міністрів президента США Дональда Трампа планує свої перші офіційні дзвінки з керівниками нафтових компаній, щоб чинити тиск на них з метою відродження спаду видобутку нафти у Венесуелі. Про це пише Politico з посиланням на чотирьох осіб, знайомі з цим питанням.



За даними джерел видання, дзвінки, які міністр енергетики Кріс Райт та міністр внутрішніх справ Дуг Бургум планують провести з керівниками компаній, є одними з перших офіційних звернень адміністрації до американських компаній після місяців неформальних обговорень з людьми з цього сектору. Це станеться через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп заявив журналістам, що «наші дуже великі нафтові компанії Сполучених Штатів» «витратять мільярди доларів» у Венесуелі.



Однак, за словами ринкових аналітиків та галузевих представників, керівники компаній залишаються обережними щодо входу в країну з соціалістичним правлінням, яка потрапила в політичні потрясіння після того, як американські війська взяли під варту Ніколаса Мадуро минулими вихідними після десятиліть недбалого ставлення до її націоналізованих нафтових родовищ.



За словами двох представників галузі, знайомих з планами, яким було надано анонімність, представники галузі також обговорюють, які стимули будуть потрібні, щоб змусити їх повернутися до країни. Це може включати підписання урядом США контрактів, що гарантують оплату та безпеку, або створення спільних державно-приватних підприємств.



Навіть якщо вони ще не мають повністю сформованих ідей щодо того, що спонукатиме їх інвестувати у Венесуелу, наполягання Трампа важко ігнорувати, сказав один з співрозмовників видання.

Публічно Білий дім висловив впевненість.

«Усі наші нафтові компанії готові та бажають зробити великі інвестиції у Венесуелу, які відновлять їхню нафтову інфраструктуру, яка була зруйнована незаконним режимом Мадуро.Американські нафтові компанії виконають неймовірну роботу для народу Венесуели та добре представлятимуть Сполучені Штати», – заявив речник Тейлор Роджерс.

Одна з джерел Politico сказало, що адміністрація також «сподівається», що Американський інститут нафти (API) – потужна торгова асоціація, що представляє нафтові компанії, що працюють у Сполучених Штатах – створить робочу групу для консультування Білого дому щодо того, як найкраще відродити видобуток нафти у Венесуелі.



API «уважно стежить за розвитком подій, пов’язаних із Венесуелою, та будь-якими потенційними наслідками для світових енергетичних ринків», заявив речник групи Джастін Прендергаст. – «Такі події підкреслюють важливість сильного лідерства США в енергетичній сфері. У світовому масштабі енергетичні компанії приймають інвестиційні рішення на основі стабільності, верховенства права, ринкових сил та довгострокових операційних міркувань»



Керівники галузі у понеділок повідомили Reuters, що жодних подібних звернень до нафтових гігантів Exxon Mobil, ConocoPhillips та Chevron, усі з яких мають досвід роботи на нафтових родовищах Венесуели, не було.

Як пише Politico, рішення Трампа дозволити заступниці Мадуро, виконуючій обов’язки президента Делсі Родрігес, та іншим членам режиму залишатися на чолі уряду країни, також змусило керівників галузі обережно ставитися до цієї посади. Родрігес та її родина були частиною уряду Венесуели за часів Уго Чавеса в середині 2000-х років, коли режим конфіскував активи іноземних нафтових компаній. Колумбія, Канада, ЄС та Сполучені Штати запровадили санкції проти неї, звинувативши її у підриві виборів у Венесуелі.



Повернення видобутку нафти у Венесуелі (зараз близько 1 мільйона барелів на день) до найвищого рівня 3 мільйони барелів на день вимагатиме щонайменше 183 мільярдів доларів та понад десятиліття зусиль, повідомила в понеділок галузева аналітична компанія Rystad Energy. Хоча уряд Венесуели може надати частину цих коштів, міжнародним компаніям потрібно буде витратити 35 мільярдів доларів протягом наступних кількох років, щоб досягти цієї мети.