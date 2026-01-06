FT: влада Венесуели репресує журналістів та інших громадян за підтримку операції США

Влада Венесуели розпочала репресії щодо журналістів та політично активних громадян за підтримку операції США із захоплення президента Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес. Це відбувається на тлі прагнень виконувачки обов’язків президента Делсі Родрігес зміцнити свою владу, пише Financial Times.

За даними Національної спілки працівників преси Венесуели, під час присяги Родрігес у парламенті (Національній асамблеї) силовики на кілька годин затримали 14 журналістів та працівників ЗМІ. Пізніше 13 із них були звільнені, а одного депортували.

Колумбійський телеканал Caracol повідомив, що одного з його репортерів, Карлоса Баррагана, та його команду «затримали співробітники Головного управління військової контррозвідки Венесуели та допитували майже дві години».

На вулицях столиці країни Каракаса також з’явилися представники провладних формувань, відомих як «колективос». Указ про запровадження надзвичайного стану, за даними Financial Times, наказує «негайно розпочати пошук і арешт... будь-якої особи, причетної до просування або підтримки збройного нападу США на територію республіки».

Правозахисник із Каракаса розповів, що 5 січня репресії значно посилилися, представники влади перевіряють телефони людей, щоб з’ясувати їхню позицію, а навколо столиці встановлені контрольно-пропускні пункти.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.

Представник Сполучених Штатів при ООН Майкл Волц заявив, що усунення й затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини було «хірургічною операцією із забезпечення правопорядку за підтримки військових США». За його словами, США не воюють із Венесуелою і не планують окупацію.

Президент США Дональд Трамп 4 січня заявив журналістам, що може наказати завдати новий удар, якщо Венесуела не співпрацюватиме зі Сполученими Штатами.

Мадуро на суді в Нью-Йорку заявив, що не визнає себе винним за звинуваченнями у торгівлі наркотиками і зброєю, і що він досі вважає себе президентом Венесуели.