Німеччина розкритикувала коментарі Медведєва про можливе викрадення Мерца

В уряді Німеччини різко розкритикували коментарі заступника голови Ради безпеки Росії, експрезидента РФ Дмитра Медведєва, який припустив, що німецький канцлер Фрідріх Мерц може бути викрадений в результаті операції, подібної до захоплення США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

«Взяли до уваги ці заяви, … федеральний уряд найрішучіше засуджує будь-які такі заяви і погрози», – заявив речник німецького уряду Себастьян Гілле на брифінгу в Берліні 5 січня.

Він наголосив, що канцлер «добре захищений і в безпеці».

Медведєв 4 січня заявив, що може уявити собі операцію з викрадення інших світових лідерів, подібної до дій США у Венесуелі, назвавши серед таких лідерів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. «Частка реалістичності є й у такому сценарії», – заявив він.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.