Лідерка опозиції Венесуели заявила, що не розмовляла з Трампом від жовтня і хоче якнайшвидше повернутися додому

Лідерка венесуельської опозиції і лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що не розмовляла з президентом США Дональдом Трампом від жовтня 2025 року.

«Насправді, я розмовляла з президентом Трампом 10 жовтня, того ж дня, коли було оголошено про вручення премії (Нобелівської премії миру – ред.), але відтоді ні», – заявила Мачадо в інтерв’ю Fox News.

Це було її перше інтерв’ю з того часу, як США завдали ударів по Венесуелі 3 січня і захопили президента Ніколаса Мадуро.

«Я планую якомога швидше повернутися додому», – сказала Мачадо, не уточнивши, де перебуває зараз. У грудні лідерка венесуельської опозиції приїхала до Осло – через кілька годин після церемонії вручення Нобелівської премії миру.

Мачадо розкритикувала Делсі Родрігес, призначену тимчасовою президенткою Венесуели, назвавши її «одним із головних архітекторів катування, переслідувань, корупції і наркоторгівлі».

Родрігес, яка після погроз Трампа, заявила про свою готовність співпрацювати з Вашингтоном, була віцепрезиденткою Венесуели за часів Мадуро.

Мачадо також пообіцяла зробити Венесуелу союзником США і перетворити її «на енергетичний хаб Америки», а також «знищити всі злочинні структури» і повернути додому мільйони венесуельців, які були змушені виїхати з країни.

«На вільних і чесних виборах ми переможемо з перевагою понад 90 відсотків голосів, я не сумніваюся в цьому», – сказала Мачадо.

Натомість президент США напередодні заявив, що лідерці венесуельської опозиції буде «важко стати лідером, тому що вона не має підтримки і поваги всередині країни».

Раніше Мачадо опублікувала заяву, в якій закликала до негайного визнання президентом Венесуели Едмундо Гонсалеса, який у 2024 році, за підрахунками опозиційних сил, переміг на президентських виборах.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.

Представник Сполучених Штатів при ООН Майкл Волц заявив, що усунення й затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини було «хірургічною операцією із забезпечення правопорядку за підтримки військових США». За його словами, США не воюють із Венесуелою і не планують окупацію.

Президент США Дональд Трамп 4 січня заявив журналістам, що може наказати завдати новий удар, якщо Венесуела не співпрацюватиме зі Сполученими Штатами.

Мадуро на суді в Нью-Йорку заявив, що не визнає себе винним за звинуваченнями у торгівлі наркотиками і зброєю, і що він досі вважає себе президентом Венесуели.

Білий дім раніше критикував рішення Нобелівського комітету присудити премію миру лідерці венесуельської опозиції замість Трампа, який неодноразово підкреслював свою роль у посередництві з врегулювання війн. У Білому домі заявили, що Нобелівський комітет обрав «політику замість миру».

Трамп мав розмову з Мачадо після оголошення її лауреаткою у жовтні. За словами президента США, вона зателефонувала йому і сказала, що прийняла премію на його честь.