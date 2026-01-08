Макрон заявив, що США «поступово відвертаються» від деяких своїх союзників

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Сполучені Штати «відходять від міжнародних правил» і «поступово відвертаються» від деяких своїх союзників.



«Сполучені Штати – це усталена держава, але вона поступово відвертається від деяких своїх союзників і відходить від міжнародних правил, які вона донедавна ще просувала», – сказав він, виступаючи зі своєю щорічною промовою перед французькими послами в Єлисейському палаці.

Макрон сказав, що серед великих держав існує спокуса «поділити світ».

Американська сторона наразі на цю заяву не реагувала.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму».

Представник Сполучених Штатів при ООН Майкл Волц заявив, що усунення й затримання Мадуро та його дружини було «хірургічною операцією із забезпечення правопорядку за підтримки військових США». За його словами, США не воюють із Венесуелою і не планують окупацію.

Європейський Союз, коментуючи ситуацію у Венесуелі, заявив, що принципи міжнародного права повинні бути дотримані, й волю народу країни треба поважати.