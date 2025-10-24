У Будапешті акції політичних опонентів зібрали десятки тисяч людей у річницю повстання 1956 року

Десятки тисяч людей пройшли маршем у Будапешті 23 жовтня на політичних мітингах конкуруючих сил із нагоди річниці повстання 1956 року проти комуністичного уряду, яке було жорстоко придушене радянськими військами.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан очолив, як він заявив, «марш миру», наголосивши на своїй незгоді з військовою підтримкою України, тоді як його головний суперник, Петер Мадьяр з партії «Тиса», очолив протест опозиції.

У зверненні до учасників акції перед парламентом Орбан повторив свою незгоду з військовою допомогою ЄС Україні, а також з потенційним членством країни в ЄС і НАТО. «Війна блокує зростання європейської й угорської економік», – сказав Орбан.

Прем’єр-міністр заявив десяткам тисяч прихильників, що угорці, які вважають, що вони підтримують зміну уряду, «насправді підтримують війну, усвідомлюють вони це чи ні».

Орбана вважають найближчим союзником Москви в Європейському Союзі, але деякі з його прихильників кажуть, що його позиція просто просуває угорські інтереси. Орбан сподівався провести саміт лідерів США й Росії в Будапешті для обговорення війни РФ в Україні, але президент США Дональд Трамп 22 жовтня заявив, що поки скасував зустріч.

62-річний Орбан обіймав посаду прем’єр-міністра Угорщини чотири терміни поспіль з 2010 року, але зіткнувся зі зниженням популярності напередодні виборів, які мають відбутися наступної весни. У більшості опитувань він відстає від Мадьяра.

Прихильники партії Мадьяра «Тиса» на своєму мітингу закликали до політичних змін.

44-річний Мадьяр виступає проти корумпованої, за його словами, політичної еліти і небезпечної консолідації влади в Орбана.

Мадьяр звинуватив Орбана у відбудові однопартійної держави, яку він допоміг демонтувати в 1989 році під час демократичних змін у країні.

«Політик, який колись вимагав виведення російських військ, тепер є найвірнішим союзником Кремля», – сказав Мадьяр прихильникам.

«[Політик], який колись заявив, що демократія і комунізм несумісні, сам побудував систему, яка концентрує владу, контролює пресу й керує своєю рідною країною страхом», – додав він.

У міру того, як партія «Тиса» набирає популярності, Мадьяр пообіцяв боротися з корупцією і зміцнювати зв’язки Угорщини з Європейським Союзом і НАТО.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярто неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля, а від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.

Угорщина блокує прогрес України на шляху до ЄС, зокрема відкриття першого переговорного кластера «Основи». Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який раніше висловлював претензії до України через недостатній, як він вважав, захист нацменшин, зокрема угорської, згодом почав пояснювати це тим, що країна – у стані війни.