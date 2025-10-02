Орбан відмовився називати Росію найбільшою загрозою для Європи

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не став називати Росію найбільшою загрозою для Європи. Про це голова угорського уряду сказав 2 жовтня в Копенгагені, відповідаючи на запитання журналістів перед початком саміту Євроспільноти.

«Справжня небезпека, знаєте, – це економічна стагнація та втрата конкурентоспроможності, ось у чому небезпека».

На уточнювальне запитання, чи можна назвати такою загрозою Росію, Орбан заперечив: «Ні. Ми сильніші за Росію. Зробіть порівняння і ґрунтуйте свою думку на фактах. У нас понад 400 мільйонів людей, так? У Росії – 130 з чимось. Подивіться на європейський ВВП – він ось такий, а Росії – ось такий. Ми витрачаємо, разом 27 (країн), більше на військові видатки, ніж росіяни. То чому ми боїмося? Ми сильніші за них», – наголосив угорський лідер.

Також Орбан вступив у непряму дискусію з данською колегою Метте Фредеріксен щодо вступу України до ЄС та НАТО.

«Ми хочемо стратегічного партнерства з Україною. Членство означатиме, що війна увійде до ЄС. ЄС мав би платити Україні гроші. Нам це не подобається. Тож членство – це забагато. Стратегічне партнерство зі справедливою угодою щодо економіки, енергетики, безпеки – це нормально», – твердить Віктор Орбан (цитата за DK).

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сказала, що прагнула б членства України в НАТО, оскільки «тоді, я думаю, у нас не було б такої війни, як зараз».

«Якщо ми не можемо цього досягти, наступним найкращим варіантом буде членство в ЄС. Поки що Угорщина блокує. І з цим не так легко впоратися, бо це право, яке держави-члени мають», – наголосила Фредеріксен.

Угорщина блокує прогрес України на шляху до ЄС, зокрема відкриття першого переговорного кластера «Основи». Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який раніше висловлював претензії до України через недостатній, як він вважав, захист нацменшин, зокрема угорської, згодом почав пояснювати це тим, що країна – у стані війни.

5 вересня голова угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина не змінює свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу. Він сказав про це після того, як президент України Володимир Зеленський вказав на «сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі» і що це «треба почути й іншим великим друзям Росії».

