Зеленський: у РФ вже сприймають членство України в ЄС, це «треба почути й іншим великим друзям Росії»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрічатися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб вирішити питання блокування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це президент заявив 5 вересня на спільній пресконференції із президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Ужгороді, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми готові зустрічатись з Орбаном, проговорювати, чим ще вони незадоволені, і чим ще ми можемо допомогти, щоб вони були нарешті задоволені», – сказав Зеленський, підсумовуючи розмову з Коштою про членство України в ЄС і координацію подальших кроків.

Президент наголосив, що юридично, та і фактично Україна робить все, що рекомендує Євросоюз, Єврокомісія, тому незрозумілими є будь-які закиди з угорського боку. «Але тим не менш, ми готові до діалогу. Про це говорили сьогодні з президентом Коштою», – додав Володимир Зеленський.

«Важливо, що всі однаково бачать Україну як частину Євросоюзу. Також нарешті ми чуємо сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність з такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки», – зазначив президент.

За його словами, зараз це «треба почути й іншим великим друзям Росії», а позиція Угорщини виглядає «дійсно дивно».

Він також додав, що зараз є шанс підштовхувати ситуацію заради більшої безпеки. «Я хочу підкреслити, ми створюємо таку систему безпеки, яка почне працювати вже в час війни, збережеться після війни і розгорнеться повністю», – сказав Зеленський.

26 червня на саміті ЄС Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною, попри висновки Єврокомісії, що Україна готова до цього. Віктор Орбан, який раніше мав претензії до дотримання прав нацменшин в Україні, наголосив, що зараз бачить проблему у війні, сказавши: «якщо ми інтегруємо Україну в Європейський Союз, ми інтегруємо війну».

У жовтні 2024 року Єврокомісія дійшла висновку, що Україна виконала всі невиконані кроки, визначені у її висновку від 2022 року.

Європейська рада у грудні 2023 року вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського Союзу. Статус кандидата на вступ до Європейського Союзу країни отримали у червні 2022 року.

Нещодавно після зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні російський лідер Володимир Путін заявив, що «РФ ніколи не заперечувала проти членства України в ЄС, а НАТО – це інше питання».