Президент Євроради прибув до Ужгорода, де «зібралися багато важливих лідерів» – посол ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта прибув 5 вересня до Ужгорода, повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

«Потужний день в Ужгороді. Сьогодні тут зібралися багато важливих лідерів – день буде дуже насиченим. Я рада вітати президента Європейської ради Антоніу Кошту на Закарпатті», – написала вона у фейсбуці.

За словами Матернової, разом із президентом Володимиром Зеленським представники ЄС приєднаються до «національних, регіональних і місцевих лідерів на Конгресі місцевих і регіональних влад, щоби вшанувати стійкість українських громад і працювати над їхнім відновленням і майбутнім у ЄС».

Президент Зеленський у своєму зверненні до учасників Міжнародного економічного форуму «Амброзетті» анонсував зустріч із Коштою, а також із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Словацька новинна служба TASR напередодні заявила, що зустріч Фіцо із Зеленським запланована в Ужгороді на 5 вересня, на порядку денному буде питання енергетичної інфраструктури.

«Прем’єр-міністр Словаччини і президент України повідомлять про результати зустрічі на спільній пресконференції», – йдеться в повідомленні мовника, який цитує пресслужбу словацького уряду.

Фіцо також припустив неформальну зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Прем’єр Фіцо відвідав військовий парад у Пекіні, який відбувся 3 вересня. У рамках візиту до Китаю він також зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.