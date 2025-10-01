Зеленський – лідерам ЄС: Росія починає з гібридних атак і завжди робить наступний крок

Президент України Володимир Зеленський прокоментував порушення європейського повітряного простору Росією і закликав лідерів-країн-членів об’єднувати зусилля задля спільної оборони.



«Вони (росіяни – ред.) завжди починають з гібридних атак. Спочатку це щось маленьке, потім щось більше. Завжди є наступний крок… Ми всі повинні працювати над тим, щоб «Стіна дронів», гарантії безпеки для України та інші оборонні зусилля справді працювали. І це дає всім нам вагомі підстави для збільшення та розширення нашого оборонного виробництва і розвитку спільних проєктів», – сказав український президент лідерам держав ЄС, до яких звернувся по відеозв’язку.



Зеленський також закликав приєднуватися до ініціативи PURL, що передбачає купівлю американської зброї Європою, і до якомога швидшого схвалення 19-го пакету антиросійських санкцій, частиною якого є заборона імпорту російських енергоносіїв до ЄС, згадавши окремо у цьому контексті «хлопців з Угорщини».



«Тиск на російську нафту, танкери та грошові системи, що стоять за їхнім експортом енергії, послаблює Путіна та допомагає покращити погляд президента Трампа на співпрацю з Європою. Тож ті, хто обирає зв’язки з Росією замість Америки, йдуть проти обох – Європи та США… Щиро сподіваємося, що хлопці з Угорщини прислухаються до цих спільних сигналів від усіх нас», – зазначив Зеленський.

Окремо український лідер згадав необхідність прогресу України на шляху до її членства в ЄС. Відкриття першого переговорного розділу «Основи», як відомо, блокує Угорщина.



«Європа повинна дотримуватися своїх обіцянок – так само, як країни-кандидати роблять свою частину… Ми розраховуємо на результати», – підсумував Зеленський.

1 жовтня лідери країн Європи зібралися на неформальний саміт у Копенгагені, щоб обговорити безпеку, оборону та підтримку України. Президент Європейської ради Антоніу Кошта анонсував, що учасники саміту проведуть політичну дискусію, щоб надати Єврокомісії вказівки щодо майбутньої дорожньої карти з питань оборони. Завдяки цій карті блок розраховує отримати «конкретні терміни для реалізації різних можливостей».

Ця зустріч відбувається на тлі того, що у вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

Зокрема, близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. Також 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин.

Міноборони Росії заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії і що три російські літаки виконали «запланований політ» з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

У Кремлі заявили, що погрози країн НАТО збивати російські літаки небезпечні своїми наслідками і є ще одним суттєвим витком напруги поблизу російських кордонів.



